Em Águia Branca

Marido mata mulher de 86 anos a facadas dentro de casa no ES

Segundo a Polícia Militar, a filha do casal estava dormindo em outro quarto e acordou após ouvir um grito, durante a madrugada

Uma mulher de 86 anos foi morta a facadas dentro de casa no Centro de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito da morte de Zelinda Possatti dos Santos é o próprio companheiro dela, de 85 anos, Lourival Lima dos Santos, que depois do crime tentou tirar a própria vida. >