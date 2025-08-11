Home
PF fecha empresa clandestina de segurança que atuou em festa de Aracruz

Empresa foi flagrada atuando com 30 vigilantes irregulares em um camarote privado durante a 26ª Expo Aracruz, que ocorreu no último fim de semana

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:19

Operação Segurança em Foco III combate irregularidades na prestação de serviços de segurança privada durante a 26ª Exposição do município
PF fecha empresa clandestina de segurança que atuou em festa de Aracruz Crédito: Polícia Federal

Polícia Federal (PF) fechou uma empresa de segurança privada clandestina que atuou de forma ilegal durante uma festa realizada em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu durante a Operação Segurança em Foco III, deflagrada pela PF na última quinta-feira (7). A corporação disse que flagrou 30 vigilantes irregulares identificados atuando no local.

Segundo a PF, a ação teve como objetivo fiscalizar e combater empresas clandestinas de segurança privada que atuam irregularmente na região. Durante a operação, policiais federais da Delegacia de Controle de Segurança Privada inspecionaram o local onde ocorria a 26ª Expo Aracruz, evento realizado no último fim de semana. Foi constatado que a empresa responsável pela segurança no camarote do evento, que havia sido arrendado para uma instituição privada, não tinha autorização da Polícia Federal para exercer suas atividades.

A Polícia Federal afirmou que, devido a essa irregularidade, lavrou um auto de encerramento das atividades da empresa clandestina. A PF alertou que "a contratação de empresas não autorizadas representa um risco significativo à segurança das pessoas presentes e ao patrimônio envolvido, uma vez que os vigilantes clandestinos não são submetidos a rigoroso controle de antecedentes criminais, nem passam por avaliação de formação, aptidão física e psicológica exigidas pela legislação".

A Prefeitura de Aracruz foi procurada por A Gazeta para se manifestar sobre o caso, já que foi a responsável pela  realização da 26ª Expo Aracruz, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

PF fechou 18 empresas de segurança privada no ES em 2025

A Polícia Federal explicou que tem intensificado a repressão contra empresas de segurança privada ilegais no Espírito Santo. A corporação disse que encerrou atividades de 45 estabelecimentos clandestinos em 2024, e de 18 neste ano. 

O que diz a lei sobre Segurança Privada

LEI Nº 14.967, DE 9 DE SETEMBRO DE 2024 DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Art. 40. No âmbito da segurança privada, compete à Polícia Federal:
I – conceder autorização de funcionamento aos prestadores de serviço de segurança privada e aos serviços orgânicos de segurança privada;
II – renovar a autorização referida no inciso I: a) a cada 2 (dois) anos, das empresas de serviços de segurança, das escolas de formação de profissionais de segurança privada e das empresas e dos condomínios edilícios possuidores de serviço orgânico de segurança privada; e b) a cada 5 (cinco) anos, das empresas de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança;
III – exercer as atividades de controle e fiscalização dos prestadores de serviço de segurança privada, dos serviços orgânicos de segurança privada e dos sistemas de segurança das dependências de instituições financeiras, apurar responsabilidades e aplicar as sanções administrativas cabíveis;
IV – estabelecer procedimentos específicos para a prestação dos serviços de segurança privada;
V – reprimir as atividades ilegais ou clandestinas de segurança privada, sem prejuízo do auxílio das polícias dos Estados e do Distrito Federal;

PORTARIA 18045/23 DG/PF
CAPÍTULO XIII DA EXECUÇÃO NÃO AUTORIZADA DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PRIVADA
Art. 186. A execução não autorizada das atividades de segurança privada por pessoa física ou jurídica, por qualquer meio, implicará a lavratura do auto de encerramento respectivo.
 1º As atividades de segurança privada, armada ou desarmada, podendo haver o uso, concomitante ou não, de colete, algemas, cassetete, cães, uniforme ostensivo e outros instrumentos típicos de segurança privada, englobam as funções de:
I - abordar ou realizar contenção de pessoas, com ou sem o uso da força;
II - realizar revista privada;
III - realizar rondas;
IV - intervir diante de hipótese de crime, em caráter preventivo ou repressivo; e
V - outras funções típicas de segurança privada.

