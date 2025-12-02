Tentativa de latrocínio

Polícia prende um dos suspeitos de esfaquear e roubar mecânico na Serra

Alexsander Leite Coelho foi preso na casa da mãe, em Serra Dourada; o outro envolvido, identificado como Adalberto Ferreira dos Santos, segue foragido

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:00

Alexsander Leite Coelho (à esquerda) e Adalberto Ferreira dos Santos são os autores do crime, sendo que o segundo está foragido Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um dos criminosos que esfaquearam um mecânico e ainda realizaram cinco roubos em um ônibus do Sistema Transcol, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu no dia 22 de junho deste ano, mas Alexsander Leite Coelho, de 46 anos, foi preso no dia 4 de novembro na casa da mãe dele, localizada em Serra Dourada, no mesmo município. Já o outro envolvido, identificado como Adalberto Ferreira dos Santos, foragido.

Inicialmente, os criminosos roubaram os passageiros, que tiveram os pertences levados e ainda foram ameaçados com uma faca. Imagens de câmeras do coletivo mostraram toda a ação. Inclusive, Adalberto apontou a arma no pescoço de uma das vítimas, mas ninguém se feriu.

Esfaqueado na calçada

Após saltarem do ônibus, os criminosos perceberam que um dos passageiros (o mecânico) desceu no mesmo ponto. Eles correram atrás da vítima e esfaquearam ela por mais de seis vezes nas costas e pescoço — sendo considerada uma tentativa de latrocínio —, e também levaram o celular dela.

O delegado chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Gabriel Monteiro, contou mais detalhes da ocorrência: "Ele não percebeu a ação dos criminosos no ônibus, pois estava mais à frente, e desceu do coletivo para chegar ao trabalho. O Adalberto e o Alexsander visualizaram isso e não satisfeitos, correram atrás e esfaquearam essa vítima", contou.

À época, o mecânico esfaqueado precisou ficar internado por cinco dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas conseguiu sobreviver. A ação também foi registrada por uma câmera de videomonitoramento da região. (Veja abaixo)

Denuncie

Com todas as imagens disponibilizadas, a polícia iniciou as investigações e intimou todas as vítimas para identificarem os criminosos. Segundo a polícia, tanto Adalberto quanto Alexsander possuem uma extensa ficha em crimes patrimoniais. A instituição pede que denúncias sejam feitas a fim de localizar Adalberto.

"Nesse momento, a gente pede ajuda da população para que ligue para o 181. É 100% de anonimato para a polícia ter informação e conseguir prender esse criminoso, pois eles utilizam o crime como meio de vida", finalizou Gabriel.

Reconhecimento facial

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou que os criminosos foram identificados por uma ferramenta de reconhecimento facial. "Quando há uma boa imagem, nós colocamos na ferramenta e ela então procura em todos os bancos de dados. Em minutos ela traz a identificação do indivíduo. Após isso, a polícia começa a trabalhar no sentido de localizá-los, pedir as suas prisões. Neste caso, nós conseguimos prender um", pontuou.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

