Em Jardim Limoeiro

Mecânico é esfaqueado a caminho do trabalho após assalto a ônibus na Serra

Um mecânico de 32 anos foi esfaqueado após um assalto a um ônibus do Sistema Transcol na noite de domingo (22), em Jardim Limoeiro, na Serra . Imagens de videomonitoramento ( veja acima ) mostram a vítima, já fora do ônibus, correndo ao ser perseguida pelo criminoso, e levando os golpes de faca.

O homem disse que estava dentro do ônibus, a caminho do trabalho, quando foi abordado por um desconhecido, que roubou seu celular. A vítima contou que duas passageiras que também estavam no coletivo foram vítimas do mesmo criminoso. Depois do assalto, o mecânico saltou do coletivo, e o indivíduo foi atrás. Ele foi perseguido e esfaqueado pelo suspeito, que fugiu após o crime.