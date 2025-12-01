Bairro das Laranjeiras

Abordagem da PM em bar termina em confusão na Serra; veja vídeo

Proprietário afirma que local funciona legalmente e tem autorização. Segundo a PM, o som estava alto e foi constatada presença de adolescentes no local

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:54

Uma abordagem da Polícia Militar em um bar terminou em confusão na madrugada de domingo (30), no bairro das Laranjeiras, na Serra. Câmeras de segurança (veja acima) registraram um policial usando um alicate para abrir a porta do estabelecimento e outros militares empurrando clientes.

Segundo o proprietário do bar, Eduardo Souza, ele chegou a fechar a porta porque os clientes estavam assustados. Alguns deles aparecem tossindo nas imagens — reação causada, segundo ele, pelo spray de pimenta usado pelos policiais.

Os militares apreenderam a caixa de som e o equipamento que fazia o telão de LED funcionar. Embora a fachada ainda exiba o nome de uma distribuidora, o dono explicou que alterou o CNPJ e que o local funciona atualmente como bar, com autorização para isso.

“Posso ficar aberto até 2 horas da madrugada, mas ontem (domingo), eles não chegaram para conversar, foi só para acabar mesmo. Sem conversa com ninguém e só a palavra deles que valia. Me senti oprimido, sempre a mesma coisa. Só sabe falar que vai levar os ouros presos, que aqui tem um monte de bandido, que é ponto de drogas, mas nunca acha nada”, disse Eduardo Souza.

Documento comprova que local funciona como bar na Serra Crédito: Reprodução

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar informou que a ação fez parte de uma operação integrada com a Prefeitura da Serra, realizada na madrugada de sábado e madrugada de domingo (30). Segundo a corporação, o objetivo era coibir perturbação do sossego, descumprimento de normas municipais e venda de bebidas alcoólicas para menores.

A PM afirma que o alvo da fiscalização era uma distribuidora de bebidas que, de acordo com denúncias, vinha funcionando após o horário permitido. Ao chegarem ao local, as equipes constataram som alto e a presença de diversos frequentadores na rua.

Ainda segundo a nota, no momento da abordagem, populares correram para o interior do comércio e tentaram fechar o portão para impedir a entrada dos fiscais e policiais, gerando um princípio de tumulto. Para dispersar a confusão e garantir o acesso, os militares utilizaram gás de pimenta.

"Houve um princípio de tumulto quando indivíduos tentaram segurar o portão para barrar a entrada das autoridades. Para dispersar a confusão e garantir o acesso, a equipe policial precisou utilizar gás de pimenta. No interior do estabelecimento, diversos indivíduos foram abordados e revistados, sendo liberados em seguida. Durante a ação, duas mulheres resistiram à abordagem e tentaram incitar os populares contra os policiais, sendo contidas pelas equipes", explicou a corporação

De acordo com a PM, o Conselho Tutelar identificou seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, que estavam no local. Alguns dos menores apresentavam sinais de embriaguez. Do lado de fora, populares passaram a atirar garrafas contra os militares que faziam a segurança da rua, o que levou ao uso de munições de borracha para dispersar o grupo. Ninguém ficou ferido.

O proprietário do estabelecimento foi notificado pela equipe de Posturas da Prefeitura. Além disso, o equipamento de som (duas caixas de som, uma fonte de energia e uma mesa de som) foi apreendido devido ao crime de perturbação do sossego. O responsável assinou um Termo Circunstanciado (TC), comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado.

* Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

