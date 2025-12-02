Bairro São Patrício

Homem é preso após invadir condomínio da ex e quebrar o carro dela na Serra

Mesmo com medida protetiva contra ele, suspeito entrou no condomínio, tentou invadir o apartamento da vítima e ainda desacatou policiais durante a prisão

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:36

Um homem, 45 anos, foi preso após tentar invadir o apartamento onde mora sua ex-companheira, que possui uma medida protetiva contra ele, e a ameaçar na tarde de segunda-feira (1º), no bairro São Patrício, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, a porteira do condomínio relatou que o suspeito tentou acessar o local e chegou a perguntar se a ex havia chegado em casa. Por causa da medida protetiva, a entrada dele foi negada, assim como qualquer informação sobre a mulher.

A funcionária contou ainda que, cerca de cinco minutos depois, viu o homem caminhando dentro do condomínio, mesmo após ter sido impedido de entrar. Os policiais realizaram patrulhamento nas áreas comuns e, durante as buscas, entraram em contato com o filho da vítima, que afirmou que o suspeito já havia invadido o prédio durante a madrugada, ocasião em que danificou o veículo da ex e fez ameaças.

Uma das moradoras do condomínio avisou para a equipe que o homem havia sido localizado, e os policiais realizaram a abordagem.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito estava visivelmente alterado e com forte odor etílico. Ele se recusou a obedecer às ordens dos militares, proferiu palavrões e tentou agredir um deles.

O homem foi levado à Delegacia Regional da Serra. A ex-companheira também esteve no local e informou que ele a ameaçou dizendo que “da próxima vez, em vez de quebrar o carro, iria quebrar ela toda”.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por dano qualificado, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta