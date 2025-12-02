Homem é preso após invadir condomínio da ex e quebrar o carro dela na Serra

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:36
Um homem, 45 anos, foi preso após tentar invadir o apartamento onde mora sua ex-companheira, que possui uma medida protetiva contra ele, e a ameaçar na tarde de segunda-feira (1º), no bairro São Patrício, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, a porteira do condomínio relatou que o suspeito tentou acessar o local e chegou a perguntar se a ex havia chegado em casa. Por causa da medida protetiva, a entrada dele foi negada, assim como qualquer informação sobre a mulher.
A funcionária contou ainda que, cerca de cinco minutos depois, viu o homem caminhando dentro do condomínio, mesmo após ter sido impedido de entrar. Os policiais realizaram patrulhamento nas áreas comuns e, durante as buscas, entraram em contato com o filho da vítima, que afirmou que o suspeito já havia invadido o prédio durante a madrugada, ocasião em que danificou o veículo da ex e fez ameaças.
Uma das moradoras do condomínio avisou para a equipe que o homem havia sido localizado, e os policiais realizaram a abordagem.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito estava visivelmente alterado e com forte odor etílico. Ele se recusou a obedecer às ordens dos militares, proferiu palavrões e tentou agredir um deles.
O homem foi levado à Delegacia Regional da Serra. A ex-companheira também esteve no local e informou que ele a ameaçou dizendo que “da próxima vez, em vez de quebrar o carro, iria quebrar ela toda”.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por dano qualificado, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.
