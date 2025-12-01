Violência

Cliente sequestra garota de programa e é perseguido pela PM em Linhares

Durante a fuga, homem se envolveu em dois acidentes com a caminhonete que ele dirigia e conseguiu fugir em uma moto, abandonando o veículo com a vítima dentro

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:21

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um homem contratou duas garotas de programa e sequestrou uma delas após exigir novo programa, sem pagar, e elas recusarem. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Conforme relato em boletim da Polícia Militar (PM), após o atendimento, as duas profissionais foram com o suspeito até um bar para consumirem bebidas e, ao retornarem para casa, o indivíduo passou a exigir que elas mantivessem relações sexuais com ele novamente.

Diante da recusa, uma delas foi ameaçada com uma arma apontada para a cabeça e arrastada pelo braço até uma caminhonete prata. O suspeito fugiu com ela em direção à BR 101, onde o veículo foi localizado por policiais em patrulhamento. Os militares tentaram abordar o veículo em uma estrada de chão, mas ele avançou em direção às viaturas. Os policiais atiraram nos pneus para impedir a fuga, mas o homem conseguiu escapar.

A perseguição continuou até a Ponte do Rio Doce, onde o suspeito novamente jogou o veículo contra os policiais. Mesmo após novos disparos contra os pneus, ele chegou ao bairro Araçá, onde atingiu uma motocicleta e um Ford Fiesta. Depois, o homem abandonou a caminhonete e fugiu com um motociclista que aparentava estar esperando por ele. Segundo a PM, a vítima contou que, nesse momento, conseguiu sair do veículo e pedir ajuda.

Dentro da caminhonete foram encontrados um carregador de pistola calibre 40 milímetros, com dez munições intactas, e um celular. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações e saber se o suspeito foi localizado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta