Cliente que sequestrou garota de programa em Linhares é preso

Cliente que sequestrou garota de programa em Linhares e já era foragido é preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Foi preso o cliente suspeito de sequestrar uma garota de programa após ser atendido e ela se recusar relações sexuais com ele novamente, sem pagar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que já havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico contra Alexandre Delfino Pereira, de 39 anos, que foi localizado na tarde de segunda-feira (1°), no bairro Interlagos. O delegado Fabrício Lucindo, responsável pelo caso, disse que o homem também foi autuado por cárcere privado e sequestro.

A garota de programa contou à Polícia Militar (PM) que, na madrugada de segunda-feira, Alexandre contratou o serviço dela e de outra colega. Após o atendimento, os três saíram para beber. Ao retornarem, ele exigiu um novo programa sem pagar. As mulheres se recusaram, o que deixou o suspeito irritado. Ela disse que, nesse momento, ela foi ameaçada com uma arma na cabeça e arrastada até o carro, dando início ao sequestro. Militares em patrulhamento viram o veículo em alta velocidade, mas o homem abandonou o automóvel com a vítima dentro e fugiu com um motociclista que o aguardava.

Após o crime, Alexandre foi identificado e os policiais iniciaram as buscas. O homem foi encontrado em casa, arrumando uma mala de roupas para fugir. Ele foi preso em cumprimento ao mandado.