Polícia prende homem envolvido em tentativa de homicídio na Serra em 2019

Higor Mateus, 22 anos, preso em Jardim Carapina, Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta

Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na última quarta-feira (17), um homem suspeito de participar de uma tentativa de homicido em 2019, na Serra . Higor Mateus dos Santos, de 22 anos, é apontado por ter dado cobertura a dois homens durante a ação que envolvia o tráfico de drogas em Jardim Carapina. O jovem ainda é apontado como gerenciador do tráfico na Rua 24, do mesmo bairro.

O crime, segundo Sandi Mori, aconteceu após um vídeo em que indivíduos apareciam efetuando disparos de arma de fogo na Rua 24. Em resposta, traficantes locais invadiram a residência de um dos autores dos disparos, um adolescente de 15 anos, que foi morto na frente da mãe. O assassinato aconteceu no dia 16 de agosto de 2019.

Dois dias depois do crime, a 18 de agosto, como resposta, um dos indivíduos que participou da morte do adolescente foi atingido por disparos. Higor colaborou com a tentativa de homicídio.

Segundo informações da PC, Higor, preso em Jardim Limoeiro, confessou a colaboração durante o crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana , a disposição da Justiça. A vítima foi atingida por dois disparos, mas conseguiu sobreviver. A Polícia ainda informa que os outros dois suspeitos foram presos em operações anteriores.

Para o Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, "a certeza de punição é um fator importante".

Em coletiva na manhã desta sexta (19), o Delegado-geral e o titular da DHPP Serra comentaram sobre a série de prisões envolvendo pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

A prisão é celebrada pelos agentes por ser a 16ª na região em um período de um ano.

Rodrigo Sandi Mori, delegado titular da DHPP Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta

"São seis facções que brigam pelo domínio do trafico no bairro. Todas foram articuladas em um período de um ano. Nós realizamos a prisão de 16 homicidas, dentre eles os líderes das facções", disse Rodrigo Sandi Mori.