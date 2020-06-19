Polícia prende homem envolvido em tentativa de homicídio na Serra em 2019

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na última quarta-feira (17), um homem suspeito de participar de uma tentativa de homicido em 2019, na Serra. Higor Mateus dos Santos, de 22 anos, é apontado por ter dado cobertura a dois homens durante a ação que envolvia o tráfico de drogas em Jardim Carapina. O jovem ainda é apontado como gerenciador do tráfico na Rua 24, do mesmo bairro.
Os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram efetuadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, chefiada pelo delegado Rodrigo Sandi Mori.
O crime, segundo Sandi Mori, aconteceu após um vídeo em que indivíduos apareciam efetuando disparos de arma de fogo na Rua 24. Em resposta, traficantes locais invadiram a residência de um dos autores dos disparos, um adolescente de 15 anos, que foi morto na frente da mãe. O assassinato aconteceu no dia 16 de agosto de 2019.
Dois dias depois do crime, a 18 de agosto, como resposta, um dos indivíduos que participou da morte do adolescente foi atingido por disparos. Higor colaborou com a tentativa de homicídio.
Segundo informações da PC, Higor, preso em Jardim Limoeiro, confessou a colaboração durante o crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, a disposição da Justiça. A vítima foi atingida por dois disparos, mas conseguiu sobreviver. A Polícia ainda informa que os outros dois suspeitos foram presos em operações anteriores.
Para o Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, "a certeza de punição é um fator importante".
Em coletiva na manhã desta sexta (19), o Delegado-geral e o titular da DHPP Serra comentaram sobre a série de prisões envolvendo pessoas ligadas ao tráfico de drogas.
A prisão é celebrada pelos agentes por ser a 16ª na região em um período de um ano.
"São seis facções que brigam pelo domínio do trafico no bairro. Todas foram articuladas em um período de um ano. Nós realizamos a prisão de 16 homicidas, dentre eles os líderes das facções", disse Rodrigo Sandi Mori.
O titular da DHPP ainda ressaltou que "até 2016, Jardim Carapina sempre figurou entre os três mais violentos da Serra. Chegou a liderar", relatou.