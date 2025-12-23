Tragédia

Polícia investiga relação entre prancha de surfe e morte de engenheira no ES

Mariani Gambarini Vassoler morreu em colisão na ES 297, em Mimoso do Sul; ela transportava o equipamento solto no interior do veículo, conforme constatado no local do acidente

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:10

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente de trânsito que matou a engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, na noite da última sexta-feira (19), na rodovia ES 297, em um trecho da zona rural de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. Laudos periciais vão apontar se a prancha de surf que a vítima levava no carro podem ter contribuído para a morte da motorista.

Conforme apuração do g1 ES, Mariani viajava de Sorocaba, em São Paulo, com destino a Iriri, no litoral capixaba para passar o Natal com a família, quando perdeu o controle do carro e colidiu com a lateral de um caminhão. O cachorro dela, chamado Chopp, que estava no veículo, sobreviveu e permaneceu ao lado da tutora até a chegada do socorro, antes de ser resgatado por familiares.

O titular da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia Sousa, explicou que, além dos depoimentos das testemunhas, os laudos cadavérico e de local são fundamentais para esclarecer o caso.

"O laudo cadavérico tem como objetivo apontar a causa da morte, além de registrar possíveis lesões ou sinais de ferimentos. Ele vai apontar se existe lesão na cabeça compatível com a prancha, ou, se não, qualquer outra que indique o que houve. Já o laudo de local é um relatório técnico que descreve as circunstâncias e as condições do trecho onde ocorreu acidente, como por exemplo, se houve algo na pista que pode ter contribuído para que a vítima perdesse o controle do veículo", explicou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, os prazos para a conclusão dos exames variam entre 10 e 90 dias úteis, dependendo da complexidade das análises e da demanda dos órgãos periciais.

No dia seguinte ao acidente, parentes já haviam relatado a suspeita de que a prancha solta dentro do carro pode ter agravado os ferimentos da engenheira no momento da colisão. Segundo eles, o objeto estava atravessado entre os bancos e teria atingido a lateral da cabeça da vítima com o impacto. “A prancha estava solta dentro do carro, atravessada entre o banco dela e o do passageiro. O policial no local disse que, com a pancada, a prancha imprensou e bateu na lateral da cabeça dela, causando um corte muito profundo. O lado do passageiro afundou, o teto afundou. Ela ficou imprensada. O carro ficou completamente destruído”, contou a tia de Mariani, Bruna Fonseca Gambarini.

Além disso, policiais que atenderam a ocorrência também informaram que o acidente aconteceu em uma curva da rodovia e que a pista estava molhada devido à chuva no momento da batida.

Transporte de objetos em carro

Mesmo sem uma definição sobre a causa da morte até o momento, o delegado fez um alerta sobre os riscos de transportar objetos soltos dentro de veículos.

"A gente não pode afirmar nesse momento que a prancha teve alguma influência no óbito da motorista. Mas a podemos alertar as pessoas que transportar objetos soltos dentro do veículo é perigoso e pode causar lesões graves mesmo em acidentes simples. A recomendação é deixar objetos pequenos ou grandes no porta-malas. Se for transportar uma prancha, que seja no rack em cima do veículo. E, inclusive os animais, a recomendação é que eles sejam transportados presos, porque animal solto pode tomar um susto e atrapalhar o motorista", apontou.

Sobre o acidente

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (19), na ES-297. Mariani viajava O balneário de Iriri, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, onde passaria as festas de Natal e Réveillon na casa da mãe. Desta vez decidiu levar o cachorro Chopp, da raça Burriler, de 8 anos. A engenheira, de 31 anos, morava há quase um ano em Sorocaba, onde trabalhava em uma empresa de estofados de alto padrão. O corpo de Mariani foi enterrado no sábado (20), em Iriri.

“Desde janeiro ela vinha mais de avião. Dessa vez, resolveu vir de carro porque ia ficar mais tempo e quis trazer o Chopp, seu companheiro de muitos anos. Praticamente, um filho”, disse a tia, Bruna Fonseca Gambarini.

Faltava pouco mais de duas horas para chegar ao destino quando o acidente aconteceu. De acordo com relatos repassados à família pela polícia e pelo motorista do caminhão que carregava cimento a granel, o acidente aconteceu em um trecho de pista molhada, próximo a Mimoso do Sul.

“A declaração do policial foi que ela rodou na pista. A gente acha que ela se dispersou no carro, foi mexer em alguma coisa, e quando foi pegar no volante perdeu o controle, porque a pista estava molhada”, relatou Bruna.

O motorista do caminhão, que seguia no sentido Apiacá, relatou que o carro de Mariani rodou na pista e bateu de lado contra a carreta, atingindo o lado do passageiro, por volta de 22h. A polícia relatou que o motorista permaneceu no local, prestou socorro, foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo.

Família monitorava a viagem

O tio de Mariani, Romeu Gambarini, disse ao g1 neste domingo (21) que a sobrinha estava ansiosa com a viagem, com saudade e queria reencontrar a família e amigos. “Ela manteve contato com a gente a viagem inteira. Fez videochamada com a mãe e mandou a localização para a gente acompanhar, monitorar e saber onde ela estava durante todo o trajeto”, explicou Gambarini.

Segundo a família, a jovem quis evitar passar pelo Rio de Janeiro e, por isso, trafegou pela Estrada do Aço, em Minas Gerais. Passou por Além Paraíba, na Zona da Mata, até chegar em Mimoso do Sul, na Rodovia ES-297, onde o acidente aconteceu. Mariani saiu de casa, em Sorocaba, antes das 6h e tinha previsão de chegar à casa da mãe por volta de 22h.

“No caminho ela quis parar com o Chopp no Santuário de Aparecida. Tirou foto lá, toda feliz. E seguiu viagem. Com a parada, a gente sabia que Mariani ia atrasar um pouquinho. Até a gente receber a ligação da polícia sobre o acidente”, relatou o tio.

*Com informações do g1 ES

