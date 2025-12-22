Motorista fica gravemente ferido em acidente em João Neiva
Publicado em 22/12/2025 às 16h33
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (22), na BR 101, em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo. A vítima em estado grave foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Camilo, em Aracruz. Outras três pessoas envolvidas na colisão não se feriram.
A pista precisou ser interditada no sentido Norte durante o atendimento da ocorrência. Segundo a Eco 101, o trânsito foi totalmente liberado às 12h48. As causas não foram informadas.