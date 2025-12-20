Colisão com caminhão

Engenheira morre em acidente no ES a caminho da casa da família para passar o Natal

Colisão ocorreu na noite de sexta-feira (19) na rodovia ES-297, na zona rural do município de Mimoso do Sul. Mariani Vassoler estava acompanhada de seu cachorro, que sobreviveu

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16:37

A engenheira Mariani Vassoler morreu em acidente de carro em Rio Novo do Sul Crédito: Foto leitor/@marianivassoler

A engenheira Mariani Gambarini Vassoler , de 31 anos, natural de Iconha, morreu em grave acidente na Rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Ela viajava de São Paulo para o Espírito Santo, onde iria passar o Natal com a família, quando perdeu o controle do veículo, um Toyota Etios, e colidiu lateralmente com um caminhão carregado com cimento a granel.

Segundo informações obtidas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, com o tio da engenheira, Romeu Gambarini, Mariani morava atualmente em Sorocaba, interior de São Paulo, desde janeiro deste ano, em busca de crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta, onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis. Ela deixa pai, mãe e um irmão.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, o SAMU já estava presente e confirmou que a vítima não apresentava sinais vitais.

O motorista do caminhão, que seguia no sentido Posto Trevo x Apiacá, relatou que o carro de Mariani rodou na pista e bateu de lado contra a carreta, atingindo o lado do passageiro. Ele permaneceu no local, prestou socorro, foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo, e posteriormente ouvido e liberado pela Polícia Civil.

Cachorro sobreviveu a acidente

No momento do acidente, Mariani estava acompanhada de seu cachorro, Chopp, que sobreviveu. O tio da engenheira, Romeu Gambarini, esteve no local para providenciar a liberação do veículo.

O corpo de Mariani foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia. O sepultamento será realizado em Pedra Lisa Baixa, no município de Iconha, e o velório acontece na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, em Iriri.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

