A força das conexões está reposicionando o ES no cenário nacional e internacional

Há muitos anos acompanho de perto a evolução do ambiente econômico capixaba. De dentro das empresas, das entidades e dos espaços de diálogo, sempre me chamou atenção a capacidade que o Espírito Santo tem de se reinventar, atrair investimentos e construir um futuro sólido mesmo diante de cenários desafiadores. Foi justamente dessa percepção, e da convicção de que vivemos um momento único, que nasceu minha decisão de liderar o LIDE Espírito Santo.

O Espírito Santo consolida sua posição entre os estados mais promissores do país, com um recorde de R$ 137,6 bilhões em investimentos previstos até 2029. Esse avanço se reflete também na capital, Vitória, eleita a melhor cidade do Brasil pela Veja Negócios e pela Austin Rating, graças à excelência em gestão e à qualidade de vida.

Além do robusto Fundo Soberano (Funses), que já soma R$ 2,3 bilhões, o Estado conta com projetos como o Parklog/ES e o Porto Central, voltados à eliminação de gargalos logísticos, ao fortalecimento do comércio exterior e à aceleração do desenvolvimento econômico global.

Todos esses indicadores apontam para a mesma direção: o Espírito Santo vive um momento decisivo. E é justamente em períodos assim que a atuação das lideranças empresariais se torna ainda mais estratégica.

Foi com essa visão que o LIDE ES instalou seu escritório no Estado e completou seu primeiro ano de atuação. Desde o início, assumi o compromisso de fazer do grupo uma plataforma ativa, capaz de conectar executivos, estimular debates essenciais e ampliar horizontes para quem empreende e investe no Espírito Santo.

Em doze meses, consolidamos essa proposta. Aproximamos empresas que juntas somam R$ 19 bilhões em faturamento, realizamos 9 encontros, reunimos 730 participantes e recebemos 51 convidados de relevância nacional. O diálogo e cada agenda construída teve como propósito fortalecer o ambiente de negócios e ampliar o repertório dos líderes capixabas.

A integração das unidades do LIDE — presente em mais de 28 cidades, que representam 60% do PIB brasileiro, e em 28 países — ampliou ainda mais esse alcance, com a previsão de 10 novas unidades internacionais para o biênio 2026/2027. Em 2025, levamos empresários do Espírito Santo para interagir com lideranças de São Paulo e Minas Gerais, abrindo portas e posicionando o estado no mapa das grandes decisões corporativas do país. Além disso, estamos estabelecendo conexões globais com unidades que são referência em conteúdo estratégico, influenciando líderes que têm entregas para a sociedade.

Agora, avançamos para uma nova fase. Em 2026, nossa agenda institucional ganhará ainda mais densidade, com 16 encontros dedicados a temas fundamentais como Perspectivas Econômicas, Educação e Trabalho, Mobilidade Urbana, Internacionalização, Justiça, Comércio Exterior, Infraestrutura e o lançamento do LIDE Mulher, uma iniciativa que reforça nosso compromisso com o protagonismo feminino na alta liderança. E faremos, ainda, duas missões internacionais.

O primeiro ano do LIDE ES estabeleceu base, direção e propósito. Mostrou que, quando reunimos líderes dispostos a pensar grande, ampliamos a capacidade de transformar realidades. Tenho convicção de que estamos apenas começando.

