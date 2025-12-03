Em 2025

Vitória é a melhor cidade do país para viver, aponta estudo

Levantamento feito pela Austin Rating para a revista Veja Negócios colocou a capital capixaba em primeiro lugar no ranking As Melhores Cidades do Brasil

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:54

Vitória conquistou o primeiro lugar pela regularidade em todos os indicadores Crédito: Carlos Alberto Silva

Um levantamento realizado pela Austin Rating – uma das mais respeitadas agências de crédito do País – para a revista Veja Negócios apontou Vitória como a melhor cidade para se viver no país. A Capital do Espírito Santo ficou em primeiro lugar na 1ª edição do ranking As Melhores Cidades do Brasil, liderando também entre os municípios de grande porte.

Divulgado na semana passada, o ranking avaliou os 5.570 municípios brasileiros por meio do Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), fruto da análise de 253 indicadores distribuídos em quatro pilares: fiscal, econômico, social e digital.

Entre os indicadores destacados pelo ranking, estão 99,24% de taxa de escolarização de 6 a 14 anos e 92,69% de domicílios com acesso à internet. A publicação destaca que Vitória conquistou o primeiro lugar geral não por liderar categorias específicas, mas pela regularidade em todos os indicadores.

O levantamento aponta que, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal, Vitória conta com, no mínimo, 12% do orçamento anual para investir em educação, saúde e segurança. A Capital capixaba conquistou nota máxima, ao lado de Aracruz e Domingos Martins, no Índice Firjan de Gestão Fiscal divulgado em setembro deste ano.

Segundo a publicação, a metodologia analisa também a evolução dos indicadores ao longo de uma década, capturando a consistência das políticas públicas.

Na reportagem sobre a premiação, são elencadas as ações que ajudaram a capital capixaba a conquistar o posto de melhor cidade do Brasil. Um desses projetos é o Vitória de Frente para o Mar, que está modernizando toda a orla da ilha com a construção de ciclovias, calçadões, deques e estacionamentos, a exemplo da nova orla de São Pedro.

A segurança também foi lembrada. O texto reforça que o número de câmeras de vigilância instaladas cresceu de apenas 34 para 128 nos últimos quatro anos. E acrescenta que a taxa de homicídios – 16,4 por 100 mil habitantes – é uma das menores do País, além dos mais de 500 dias sem casos de feminicídios na cidade.

A inovação ganhou destaque com o Laboratório Urbano Vivo, por meio do qual as empresas interessadas são convidadas a propor soluções inovadoras para problemas concretos da cidade, tais como a preservação ambiental e a ampliação do acesso dos cidadãos a serviços públicos digitalizados.

"Esse novo e importante ranking mostra que Vitória está no caminho certo. Isso é fruto de um trabalho coletivo, que envolve a dedicação da gestão, dos servidores e de toda a população capixaba. O resultado reforça a cidade como um centro de inovação e abre oportunidades para novas parcerias. A troca de conhecimento no evento consolida o compromisso da gestão com a busca contínua por melhorias para a população", destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

