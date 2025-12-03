Home
>
Economia do ES
>
Vitória é a melhor cidade do país para viver, aponta estudo

Vitória é a melhor cidade do país para viver, aponta estudo

Levantamento feito pela Austin Rating para a revista Veja Negócios colocou a capital capixaba em primeiro lugar no ranking As Melhores Cidades do Brasil

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:54

Vitória
Vitória conquistou o primeiro lugar pela regularidade em todos os indicadores Crédito: Carlos Alberto Silva

Um levantamento realizado pela Austin Rating – uma das mais respeitadas agências de crédito do País – para a revista Veja Negócios apontou Vitória como a melhor cidade para se viver no país. A Capital do Espírito Santo ficou em primeiro lugar na 1ª edição do ranking As Melhores Cidades do Brasil, liderando também entre os municípios de grande porte.

Recomendado para você

Levantamento feito pela Austin Rating para a revista Veja Negócios colocou a capital capixaba em primeiro lugar no ranking As Melhores Cidades do Brasil

Vitória é a melhor cidade do país para viver, aponta estudo

Instituto avalia que manutenção dos valores pagos pelo programa Bolsa Família colaborou para diminuição da pobreza em todo o país

167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

De acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS), homens receberam, em média, R$ 2.090, valor 3,5% superior ao das mulheres (R$ 2.019)

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

Divulgado na semana passada, o ranking avaliou os 5.570 municípios brasileiros por meio do Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), fruto da análise de 253 indicadores distribuídos em quatro pilares: fiscal, econômico, social e digital.

Entre os indicadores destacados pelo ranking, estão 99,24% de taxa de escolarização de 6 a 14 anos e 92,69% de domicílios com acesso à internet. A publicação destaca que Vitória conquistou o primeiro lugar geral não por liderar categorias específicas, mas pela regularidade em todos os indicadores.

O levantamento aponta que, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal, Vitória conta com, no mínimo, 12% do orçamento anual para investir em educação, saúde e segurança. A Capital capixaba conquistou nota máxima, ao lado de Aracruz e Domingos Martins, no Índice Firjan de Gestão Fiscal divulgado em setembro deste ano. 

Segundo a publicação, a metodologia analisa também a evolução dos indicadores ao longo de uma década, capturando a consistência das políticas públicas.

Na reportagem sobre a premiação, são elencadas as ações que ajudaram a capital capixaba a conquistar o posto de melhor cidade do Brasil. Um desses projetos é o Vitória de Frente para o Mar, que está modernizando toda a orla da ilha com a construção de ciclovias, calçadões, deques e estacionamentos, a exemplo da nova orla de São Pedro.

A segurança também foi lembrada. O texto reforça que o número de câmeras de vigilância instaladas cresceu de apenas 34 para 128 nos últimos quatro anos. E acrescenta que a taxa de homicídios – 16,4 por 100 mil habitantes – é uma das menores do País, além dos mais de 500 dias sem casos de feminicídios na cidade.

A inovação ganhou destaque com o Laboratório Urbano Vivo, por meio do qual as empresas interessadas são convidadas a propor soluções inovadoras para problemas concretos da cidade, tais como a preservação ambiental e a ampliação do acesso dos cidadãos a serviços públicos digitalizados.

"Esse novo e importante ranking mostra que Vitória está no caminho certo. Isso é fruto de um trabalho coletivo, que envolve a dedicação da gestão, dos servidores e de toda a população capixaba. O resultado reforça a cidade como um centro de inovação e abre oportunidades para novas parcerias. A troca de conhecimento no evento consolida o compromisso da gestão com a busca contínua por melhorias para a população", destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

LEIA MAIS

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

167 mil pessoas saíram da pobreza no ES entre 2023 e 2024

O que faz o ES despontar como nova alternativa logística nacional

Armazém do Senai será inaugurado quinta-feira (4) no Porto de Vitória

Imetame arremata terreno da Prefeitura de Aracruz por R$ 56 milhões

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais