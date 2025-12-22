Acidente com "carreta furacão" deixa dois feridos em Colatina
Um acidente envolvendo um carro e uma "carreta furacão" deixou dois feridos na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último sábado (20). O veículo menor teria invadido a contramão na saída da ponte, bateu na frente e na lateral da carreta e ainda ficou prensado contra a mureta.
Com o impacto, outros dois veículos também se envolveram na ocorrência, sendo um carro e uma motocicleta, que ficou avariada. O motociclista, que não tinha habilitação e apresentou comportamento agressivo, foi levado à delegacia.
Os condutores da carreta, do outro carro e da motocicleta fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para o trio. Já o motorista que taria causado o acidente apresentava sinais de embriaguez. Ele admitiu ter bebido e se recusou a realizar o teste. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Os dois feridos receberam atendimento e foram levados ao pronto-socorro.