Home
>
Cotidiano
>
Cachorro ficou ao lado de engenheira morta no ES até chegada de socorro

Cachorro ficou ao lado de engenheira morta no ES até chegada de socorro

Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, era natural de Iconha, mas morava em Sorocaba. Ela perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de um caminhão em Mimoso do Sul

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:49

Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, ao lado do cachorro Chopp. Engenheira morreu em acidente em Mimoso do Sul
Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, ao lado do cachorro Chopp. Engenheira morreu em acidente em Mimoso do Sul Crédito: Acervo pessoal

O cachorro da engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, morta em um acidente na Rodovia ES 297, na zona rural de Mimoso do Sul, na noite de sexta-feira (19), ficou ao lado da vítima até a chegada do socorro. O animal foi acolhido pela família de Mariani e está bem. 

Recomendado para você

Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, era natural de Iconha, mas morava em Sorocaba. Ela perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de um caminhão em Mimoso do Sul

Cachorro ficou ao lado de engenheira morta no ES até chegada de socorro

Ainda adolescente, Elisardo Corral Vasquez se encantou pela ciência atrás de um balcão de farmácia. Em décadas, ele estudou, se formou e doou todo o conhecimento obtido à criação de cursos de mestrado e doutorado na Ufes

O espanhol que mudou a história da pesquisa científica no ES e deu o próprio nome a museu

Animal se deitou em presépio montado no Centro de Eventos. Crianças e adultos pararam para observar e registrar a cena

Cãozinho chama a atenção na abertura do Natal de Luz em Guaçuí

Segundo familiares, Mariani viajava de São Paulo para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando perdeu o controle do veículo, um Toyota Etios, e bateu na lateral de um caminhão carregado com cimento a granel.

O tio da engenheira, Romeu Gambarini, contou que o cachorro da engenheira, chamado Chopp, estava com ela no momento do acidente e sobreviveu. Segundo o tio, o animal tinha uma forte ligação com Mariani.

O Chopp era o companheiro dela, que vivia lá em São Paulo com ela. Ela levou no carro e agora, veio passar um final de ano, trouxe ele

Romeu Gambarini

Tio de Mariani

O tio afimar ainda que Mariani morava em Sorocaba, interior de São Paulo, desde janeiro deste ano, em busca de crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta, onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis. Ela deixa pai, mãe e um irmão.

“Ela vinha passar o Natal com a família e aproveitou, parou para agradecer a Nossa Senhora Aparecida e no meio do caminho, chegando em um trevo de Mimoso, rodou o carro na pista. Estava um pouco molhada e veio a colidir com uma carreta”, relatou Gambarini.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, o Samu já estava presente e confirmou que a vítima não apresentava sinais vitais.

O motorista do caminhão, que seguia no sentido Posto Trevo x Apiacá, relatou que o carro de Mariani rodou na pista e bateu de lado contra a carreta, atingindo o lado do passageiro. Ele permaneceu no local, prestou socorro, foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo, e posteriormente ouvido e liberado pela Polícia Civil.

O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais