Cachorro ficou ao lado de engenheira morta no ES até chegada de socorro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:49
O cachorro da engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, morta em um acidente na Rodovia ES 297, na zona rural de Mimoso do Sul, na noite de sexta-feira (19), ficou ao lado da vítima até a chegada do socorro. O animal foi acolhido pela família de Mariani e está bem.
Segundo familiares, Mariani viajava de São Paulo para o Espírito Santo, onde passaria o Natal com a família, quando perdeu o controle do veículo, um Toyota Etios, e bateu na lateral de um caminhão carregado com cimento a granel.
O tio da engenheira, Romeu Gambarini, contou que o cachorro da engenheira, chamado Chopp, estava com ela no momento do acidente e sobreviveu. Segundo o tio, o animal tinha uma forte ligação com Mariani.
Romeu GambariniTio de Mariani
O tio afimar ainda que Mariani morava em Sorocaba, interior de São Paulo, desde janeiro deste ano, em busca de crescimento pessoal e profissional. Antes disso, viveu em Iriri, balneário de Anchieta, onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis. Ela deixa pai, mãe e um irmão.
“Ela vinha passar o Natal com a família e aproveitou, parou para agradecer a Nossa Senhora Aparecida e no meio do caminho, chegando em um trevo de Mimoso, rodou o carro na pista. Estava um pouco molhada e veio a colidir com uma carreta”, relatou Gambarini.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, o Samu já estava presente e confirmou que a vítima não apresentava sinais vitais.
O motorista do caminhão, que seguia no sentido Posto Trevo x Apiacá, relatou que o carro de Mariani rodou na pista e bateu de lado contra a carreta, atingindo o lado do passageiro. Ele permaneceu no local, prestou socorro, foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo, e posteriormente ouvido e liberado pela Polícia Civil.
O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.
