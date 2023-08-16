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Marcas de tiro no corpo

Polícia investiga morte de jovem que estava desaparecido em São Gabriel da Palha

Denilson Lorenzoni Junior estava desaparecido desde o dia 7 de agosto e teve o corpo encontrado no último domingo (13), com perfurações de arma de fogo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 ago 2023 às 10:51

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:51

Denilson Lorenzoni Junior está desaparecido desde a última segunda (7) após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha
Denilson Lorenzoni Junior está desaparecido desde a última segunda (7) após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo pessoal
Caso que gerou bastante comoção em São Gabriel da Palhaa morte do vigilante Denilson Lorenzoni Junior, de 19 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil. O jovem estava desaparecido desde que saiu de uma autoescola no Centro da cidade no dia 7 de agosto e teve o corpo encontrado boiando no Córrego Braço Sul, no limite do município com São Domingos do Norte, no último domingo (13).
Segundo a Polícia Civil, o laudo pericial constatou que Denilson sofreu duas perfurações de tiros. A corporação não informou em qual (is) parte(s) do corpo a vítima foi atingida. Ele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde foi necropsiado e depois liberado aos familiares.
O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto, para preservar as apurações. Enquanto isso, a família do jovem aguarda pelas investigações.
Em mensagem para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a mãe de Denilson, Rosicler Fontana Lorenzoni, disse estar muito abalada. “A agonia acabou, mas o sofrimento continua. Meu filho era um menino e agora é um anjo no céu”, relatou brevemente. Ela disse que aguarda os trabalhos de investigação da Polícia Civil.
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES Crédito: Divulgação/PCES

Sobre o desaparecimento

Denilson era o filho caçula da família e trabalhava com os pais no campo. Após ter sofrido uma lesão no fêmur, ele conseguiu um emprego na área de segurança. Segundo Rosicler, o filho era uma pessoa tranquila, que não tinha inimizades.
O jovem era morador da localidade de Córrego Bley, no interior de São Gabriel da Palha, e havia sido visto, pela última vez, quando foi até o centro da cidade para fazer aulas em uma autoescola. A mãe tentou ligar e mandar mensagens para o filho, que não a respondia.
Imagens do videomonitoramento mostram Denilson chegando ao Centro de São Gabriel da Palha próximo ao horário da aula. Neste momento, alguém liga para ele. Ele, então, atende o telefone, estaciona a moto (modelo Bros, na cor preta), coloca o celular no bolso e entra na autoescola.
"Depois, quando acaba a aula, ele sai para ir embora, mas, desde então, não apareceu em casa. Ainda não sabemos quem ligou para ele, com quem ele conversou", relatou a mãe de Denilson.

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