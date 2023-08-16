Polícia investiga morte de jovem que estava desaparecido em São Gabriel da Palha

Denilson Lorenzoni Junior está desaparecido desde a última segunda (7) após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo pessoal

Segundo a Polícia Civil, o laudo pericial constatou que Denilson sofreu duas perfurações de tiros. A corporação não informou em qual (is) parte(s) do corpo a vítima foi atingida. Ele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde foi necropsiado e depois liberado aos familiares.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto, para preservar as apurações. Enquanto isso, a família do jovem aguarda pelas investigações.

Em mensagem para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a mãe de Denilson, Rosicler Fontana Lorenzoni, disse estar muito abalada. “A agonia acabou, mas o sofrimento continua. Meu filho era um menino e agora é um anjo no céu”, relatou brevemente. Ela disse que aguarda os trabalhos de investigação da Polícia Civil.

Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES Crédito: Divulgação/PCES

Sobre o desaparecimento

Denilson era o filho caçula da família e trabalhava com os pais no campo. Após ter sofrido uma lesão no fêmur, ele conseguiu um emprego na área de segurança. Segundo Rosicler, o filho era uma pessoa tranquila, que não tinha inimizades.

O jovem era morador da localidade de Córrego Bley, no interior de São Gabriel da Palha, e havia sido visto, pela última vez, quando foi até o centro da cidade para fazer aulas em uma autoescola. A mãe tentou ligar e mandar mensagens para o filho, que não a respondia.

Imagens do videomonitoramento mostram Denilson chegando ao Centro de São Gabriel da Palha próximo ao horário da aula. Neste momento, alguém liga para ele. Ele, então, atende o telefone, estaciona a moto (modelo Bros, na cor preta), coloca o celular no bolso e entra na autoescola.