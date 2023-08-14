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Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em São Gabriel da Palha

Denilson Lorenzoni Junior havia saído de casa para fazer aula em uma autoescola no Centro do município no último dia 7 e não foi mais visto; corpo foi encontrado no domingo (13)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 ago 2023 às 09:15

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 09:15

Denilson Lorenzoni Junior está desaparecido desde a última segunda (7) após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha
Denilson Lorenzoni Junior está desaparecido desde a última segunda (7) após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo pessoal
Desaparecido desde a segunda-feira da semana passada, dia 7, o vigilante Denilson Lorenzoni Junior, de 19 anos, foi encontrado sem vida na tarde do último domingo (13), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela mãe do jovem, Rosicler Fontana Lorenzoni. O corpo foi localizado no Córrego Braço Sul, perto do limite do município com São Domingos do Norte. Segundo a Polícia Civil, um exame perinecroscópico identificou que ele sofreu duas perfurações de tiros.  
Denilson era o filho caçula da família e trabalhava com os pais no campo. Após ter sofrido uma lesão no fêmur, ele conseguiu um emprego na área de segurança. Segundo Rosicler, o filho era uma pessoa tranquila, que não tinha inimizades.
O jovem era morador da localidade de Córrego Bley, no interior de São Gabriel da Palha, e havia sido visto, pela última vez, quando foi até o centro da cidade para fazer aulas em uma autoescola. A mãe tentou ligar e mandar mensagens para o filho, que não a respondia.
Imagens do videomonitoramento mostram Denilson chegando ao Centro de São Gabriel da Palha próximo ao horário da aula. Neste momento, alguém liga para ele. Ele, então, atende o telefone, estaciona a moto (modelo Bros, na cor preta), coloca o celular no bolso e entra na autoescola.
"Depois, quando acaba a aula, ele sai para ir embora, mas, desde então, não apareceu em casa. Ainda não sabemos quem ligou para ele, com quem ele conversou", relatou a mãe de Denilson.
O corpo de Denilson foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames, segundo a família.  A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias em que o corpo foi localizado e o andamento das investigações.
Em nota, a PC informou que foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver na tarde de domingo, por volta das 16h35. "No exame perinecroscópico, foi constatado que a vítima possuía duas perfurações de arma de fogo. O corpo da vítima, um homem de 19 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", afirmou.
Veja também: famílias de desaparecidos lutam contra incertezas e angústias

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