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Região Serrana

BR 262 registra quatro acidentes na tarde deste domingo (13) no ES

Dia dos Pais terminou com pelo menos seis vítimas socorridas em Domingos Martins e Marechal Floriano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 19:21

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 19:21

A volta para casa neste domingo (13) de Dia dos Pais foi marcada por quatro acidentes registrados na BR 262, nas cidades de Marechal Floriano e Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. Não houve óbitos e seis vítimas foram socorridas. 
Algumas pistas precisaram ser interditadas, e o trânsito ficou lento. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, não há interdições no momento. 
Ainda de acordo com apuração TV Gazeta, o primeiro acidente foi por volta das 15h, em Domingos Martins, e envolveu uma caminhonete. Não há detalhes da dinâmica da ocorrência. Uma vítima foi socorrida.
Poucos minutos depois, uma segunda ocorrência com três veículos foi registrada no Km 52, em Marechal Floriano. Quatro pessoas foram socorridas a um hospital de Domingos Martins.
Já no Km 63, no mesmo município, uma carreta tombou, e uma vítima precisou ser levada ao hospital.
Um quarto acidente ocorreu também em Domingos Martins. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um Gol branco atravessado em uma pista da BR 262. 
Polícia Rodoviária Federal foi acionada para dar mais informações sobre os acidentes, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.
Com informações de Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 

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