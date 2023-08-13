Dois homens são mortos no mesmo bairro em Cachoeiro de Itapemirim

Dois homens foram assassinados na madrugada deste sábado (12), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu em ruas diferentes. A identidade das vítimas não foi revelada pela Polícia Militar.

Por meio de nota, a PM informou que foi acionada por volta das 3h30 para atender ao primeiro homicídio. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima morta.

Ainda no local do primeiro crime, os policiais foram informados que outra pessoa havia sido assassinada no mesmo bairro, mas em outra rua. A equipe foi até o local e constatou o óbito.

A perícia da Polícia Civil (PC) esteve nos dois locais. Segundo a corporação, os casos seguirão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, ninguém foi preso.