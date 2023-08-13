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Sul do ES

Dois homens são mortos no mesmo bairro em Cachoeiro de Itapemirim

Assassinatos aconteceram no bairro Gilson Carone, em ruas diferentes, na madrugada de sábado (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 18:41

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 18:41

Dois homens foram assassinados na madrugada deste sábado (12), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu em ruas diferentes. A identidade das vítimas não foi revelada pela Polícia Militar. 
Por meio de nota, a PM informou que foi acionada por volta das 3h30 para atender ao primeiro homicídio. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima morta.
Ainda no local do primeiro crime, os policiais foram informados que outra pessoa havia sido assassinada no mesmo bairro, mas em outra rua. A equipe foi até o local e constatou o óbito.
A perícia da Polícia Civil (PC) esteve nos dois locais. Segundo a corporação, os casos seguirão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, ninguém foi preso.
A PC reforça que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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