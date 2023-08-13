Quadrilha é presa por furto de carros de luxo no Aeroporto de Vitória

A Polícia Civil prendeu integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos de veículos do tipo Toyota Hilux, ocorridos no Aeroporto de Vitória. As quatro prisões foram realizadas pela Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), nas cidades de Vila Velha e Serra, no Espírito Santo, e outra em Minas Gerais.
As prisões são fruto da Operação Alto Luxo, deflagrada na última sexta-feira (11). Mais informações serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14).
Conforme antecipou o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes, até junho deste ano, pelo menos seis caminhonetes de luxo da marca Toyota Hilux foram furtadas no estacionamento do aeroporto. Na época, a Zurich Airport, operadora que administra o terminal da Capital, confirmou os crimes, mas não revelou o total de veículos furtados nem quando eles haviam acontecido.
A Polícia Civil também confirmou as investigações à coluna e, desde a época, já trabalhava com a hipótese de que uma quadrilha com ramificações em todo o país estaria agindo no Estado.
A concessionária afirmou, por meio de nota, que reforçou o controle e a segurança no estacionamento e que está colaborando com as investigações da polícia, inclusive com a cessão das imagens da ação dos envolvidos.
Uma fonte que trabalha no aeroporto disse ao colunista que nove Hilux teriam sido furtadas desde o início de maio. Segundo informações da Polícia Civil em junho, um dos veículos havia sido recuperado.
Entre os veículos furtados, também haveria outros modelos de SUV de luxo.
Na última sexta-feira (11), a coluna também noticiou que a administração do aeroporto está colocando travas de segurança em pneus de carros de luxo para dificultar as ações dos criminosos. A medida vem sendo aplicada desde o dia 1º de agosto.
O dispositivo é instalado à revelia do dono do veículo. Um adesivo é afixado na picape informando ao proprietário como ele deve proceder para destravar a trava antifurto, trabalho sob a responsabilidade da direção do estacionamento do Aeroporto de Vitória. "A trava é emborrachada e não causa nenhum dano ao veículo", informou a Zurich.