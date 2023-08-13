Quadrilha é presa por furto de carros de luxo no Aeroporto de Vitória

As prisões são fruto da Operação Alto Luxo, deflagrada na última sexta-feira (11). Mais informações serão divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14).

A Gazeta Leonel Ximenes, até junho deste ano, Conforme antecipou o colunista deLeonel Ximenes, até junho deste ano, pelo menos seis caminhonetes de luxo da marca Toyota Hilux foram furtadas no estacionamento do aeroporto. Na época, a Zurich Airport, operadora que administra o terminal da Capital, confirmou os crimes, mas não revelou o total de veículos furtados nem quando eles haviam acontecido.

A Polícia Civil também confirmou as investigações à coluna e, desde a época, já trabalhava com a hipótese de que uma quadrilha com ramificações em todo o país estaria agindo no Estado.

A concessionária afirmou, por meio de nota, que reforçou o controle e a segurança no estacionamento e que está colaborando com as investigações da polícia, inclusive com a cessão das imagens da ação dos envolvidos.

Uma fonte que trabalha no aeroporto disse ao colunista que nove Hilux teriam sido furtadas desde o início de maio. Segundo informações da Polícia Civil em junho, um dos veículos havia sido recuperado.

Entre os veículos furtados, também haveria outros modelos de SUV de luxo.