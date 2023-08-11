Mãe procura por filho que desapareceu após sair de autoescola no ES

Denilson Lorenzoni Junior desapareceu após sair de uma autoescola em São Gabriel da Palha na última segunda-feira (7) Crédito: Acervo pessoal

Já são quatro dias de angústia para a mãe de Denilson Lorenzoni Junior, de 19 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira (7) após sair de casa para ter aulas em uma autoescola no bairro Santa Cecília em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado. Segundo Rosicler Fontana Lorenzoni, o filho saiu do local por volta das 20h e, na ocasião, retornaria ao endereço onde mora, localizado no Córrego Bley, na zona rural da cidade. No entanto, desde então, o rapaz não foi mais visto.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Rosicler contou que, com o passar das horas, ao perceber que o filho não havia retornado para casa, ela resolver ligar para ele. Porém, Denilson não respondia às mensagens e ligações.

"Ele nunca deixou de me responder. Então, logo desconfiei que algo havia acontecido" Rosicler Fontana Lorenzoni - Mãe de Denilson

Rosicler também informou à reportagem que, ao registrar o boletim do desaparecimento do filho na delegacia, os policiais consultaram as câmeras de videomonitoramento da cidade. Nas imagens, segundo ela, foi possível ver Denilson chegando ao Centro de São Gabriel da Palha próximo ao horário da aula. Neste momento, alguém liga para ele. Ele, então, atende o telefone, estaciona a moto (modelo Bros, na cor preta), coloca o celular no bolso e entra na autoescola.

"Depois, quando acaba a aula, ele sai para ir embora, mas, desde então, não apareceu em casa. Ainda não sabemos quem ligou para ele, com quem ele conversou", relatou a mãe de Denilson.

Ainda de acordo com Rosicler, além do celular, o filho também estava com os documentos da moto e um cartão de saúde do município.

Como ajudar

A mãe do jovem já registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Segundo a corporação, as investigações da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha estão em andamento, mas, até o momento, Denilson não foi localização.