Mãe acredita que filho desaparecido pode estar no ES e pede ajuda

Mateus Cipriano, de 25 anos, saiu de casa no último domingo (30). Família acredita que ele possa estar no ES Crédito: Arquivo Pessoal

A mãe de um morador de Barra de Itabapoana, no Rio de Janeiro, procura pelo filho que está desaparecido há quatro dias. Mateus Cipriano, de 25 anos, não é visto desde o último domingo (30), e família acredita que ele possa ter vindo para o Sul do Espírito Santo porque a avó mora em Cachoeiro de Itapemirim.

"Ele saiu para comprar um negócio na venda e não voltou. Eu tô dormindo à base de remédio, não tô (estou) comendo" Catia Regina Cipriano. - Mãe de Mateus

De acordo com a mãe, Mateus faz uso de remédio controlado e nunca tinha ficado fora de casa por tanto tempo. Na semana anterior, ele tinha vindo ao Espírito Santo com o irmão para visitar a avó, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, mas voltou para o Rio de Janeiro no último dia 25. No domingo (30), ele saiu de casa para comprar um cigarro e não foi mais visto. “Ele não sai sozinho porque ele tem crise epiléptica. Aqui na rua todo mundo conhece ele”, ressalta a mãe.

Familiares que moram no Espírito Santo registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Presidente Kennedy . Procurada, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento, mas até o momento o jovem não foi localizado.