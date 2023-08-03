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Desaparecido

Mãe acredita que filho desaparecido pode estar no ES e pede ajuda

Mateus Cipriano, de 25 anos, é morador de Barra de Itabapoana, no Rio de Janeiro e foi visto pela última vez no domingo (30)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

03 ago 2023 às 18:02

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:02

Desaparecido Barra do Itabapoana
Mateus Cipriano, de 25 anos, saiu de casa no último domingo (30). Família acredita que ele possa estar no ES Crédito: Arquivo Pessoal
A mãe de um morador de Barra de Itabapoana, no Rio de Janeiro, procura pelo filho que está desaparecido há quatro dias. Mateus Cipriano, de 25 anos, não é visto desde o último domingo (30), e família acredita que ele possa ter vindo para o Sul do Espírito Santo porque a avó mora em Cachoeiro de Itapemirim.
"Ele saiu para comprar um negócio na venda e não voltou. Eu tô dormindo à base de remédio, não tô (estou) comendo"
Catia Regina Cipriano. - Mãe de Mateus
De acordo com a mãe, Mateus faz uso de remédio controlado e nunca tinha ficado fora de casa por tanto tempo. Na semana anterior, ele tinha vindo ao Espírito Santo com o irmão para visitar a avó, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, mas voltou para o Rio de Janeiro no último dia 25. No domingo (30), ele saiu de casa para comprar um cigarro e não foi mais visto. “Ele não sai sozinho porque ele tem crise epiléptica. Aqui na rua todo mundo conhece ele”, ressalta a mãe.
Familiares que moram no Espírito Santo registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Presidente Kennedy. Procurada, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento, mas até o momento o jovem não foi localizado.
A corporação ressalta ainda que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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