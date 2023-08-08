Menina some após ir a igreja e ser vista em praça de Itararé

A família da adolescente informou que ela foi encontrada e está bem. Detalhes não foram revelados. O texto foi atualizado com o desfecho e foram retiradas informações anteriormente divulgadas como foto e nome da desaparecida.

O pai dela contou que a filha saiu à tarde e não voltou mais para casa. As informações obtidas pela família eram de que a menina chegou a entrar no templo religioso, mas saiu e uma amiga a viu na praça da região onde a família mora, em Itararé. No entanto, a adolescente não chegou em casa e, desde então, a família ficou desesperada.