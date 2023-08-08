Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desaparecidos

Menina some após ir a igreja e ser vista em praça de Itararé

As informações obtidas pela família eram de que a menina chegou a entrar no templo religioso, mas saiu e uma amiga a viu na praça do bairro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 ago 2023 às 13:55

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 13:55

Atualização

11/08/2023 - 11:30
A família da adolescente informou que ela foi encontrada e está bem. Detalhes não foram revelados. O texto foi atualizado com o desfecho e foram retiradas informações anteriormente divulgadas como foto e nome da desaparecida.
Uma adolescente que estava desaparecida desde o dia 6 de agosto foi encontrada pela família na quarta-feira (9). A menina de 15 anos havia sido vista pela última vez na praça de Itararé, em Vitória, após sair de casa para ir a uma igreja.
O pai dela contou que a filha saiu à tarde e não voltou mais para casa. As informações obtidas pela família eram de que a menina chegou a entrar no templo religioso, mas saiu e uma amiga a viu na praça da região onde a família mora, em Itararé. No entanto, a adolescente não chegou em casa e, desde então, a família ficou desesperada.
A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. 

Veja Também

Mãe pede ajuda para achar menina de 13 anos desaparecida na Serra

Mãe acredita que filho desaparecido pode estar no ES e pede ajuda

Famílias de amigas desaparecidas na Serra pedem ajuda para encontrá-las

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados