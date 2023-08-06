Mãe pede ajuda para achar menina de 13 anos desaparecida na Serra

Dezenove dias após a publicação da reportagem, a família da adolescente informou que ela foi encontrada e que está bem. Outros detalhes não foram divulgados. O texto foi atualizado.

A mãe disse à reportagem que a menina está grávida e teria sido levada de casa pelo namorado. "Ela se encontrava com esse rapaz escondido, sem eu saber. Quando descobri, conversei com ele e com ela, sem brigar nem nada, mas ele mandou mensagem para ela forçando a fugir com ele. A gravidez dela é de risco por conta da idade”, afirmou.