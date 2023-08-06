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Investigação

Mãe pede ajuda para achar menina de 13 anos desaparecida na Serra

Segundo a mãe, adolescente está grávida e, por conta da idade, seria uma gestação de risco; a família acionou a Polícia Civil
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 ago 2023 às 12:35

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 12:35

Atualização

25/08/2023 - 6:48
Dezenove dias após a publicação da reportagem, a família da adolescente informou que ela foi encontrada e que está bem. Outros detalhes não foram divulgados. O texto foi atualizado.
Após quase um mês, uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida foi encontrada. Ela havia sido vista pela última vez no dia 28 de julho, no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra
A mãe disse à reportagem que a menina está grávida e teria sido levada de casa pelo namorado. "Ela se encontrava com esse rapaz escondido, sem eu saber. Quando descobri, conversei com ele e com ela, sem brigar nem nada, mas ele mandou mensagem para ela forçando a fugir com ele. A gravidez dela é de risco por conta da idade”, afirmou. 
Segundo a mãe, o namorado da menina teria 17 anos e mandou mensagem afirmando que não a devolveria. As últimas informações que a família teve era que Michele estaria em uma fazenda em Timbuí, na zona rural de Fundão. A família da adolescente acionou a polícia.
O caso foi investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas.

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