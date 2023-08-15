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Em Linhares

Moradores fecham acesso e pedem melhorias na estrada de Regência

Além da cobrança na via que leva até o vilarejo, eles também pedem mais profissionais no posto de saúde local e saneamento básico
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 ago 2023 às 17:13

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 17:13

Por melhorias na vila, moradores protestam na estrada de acesso a Regência
Melhorias na estrada que dá acesso à Regência e saneamento básico estão entre as reivindicações dos moradores Crédito: Jota Junior
Moradores da Vila de Regência, no litoral de Linhares, no Norte do Estado, realizaram um protesto entre as rodovias ES 010 e ES 440 na manhã desta terça-feira (15) para pedir por melhorias.
Segundo a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, que esteve no local, a principal reivindicação é com as condições da estrada que dá acesso à comunidade, sobretudo em épocas de chuva, período em que relatam dificuldades para transitar na região. Eles também pedem por mais médicos e enfermeiros no posto de saúde da vila, e alegam falta de saneamento básico no distrito. 
De acordo com a Fundação Renova, entidade que desenvolve ações de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), R$ 365 milhões de verba compensatória foram repassados pela Agenda Integrada para investimentos em três trechos rodoviários na foz do Rio Doce: a ES 010, entre Vila do Riacho e Regência; a ES 440, entre a BR 101 e Regência; e a ES 248, entre a ES 358 e Povoação.
Ainda segundo a Fundação, as obras são responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
"Pelo acordo judicial homologado na 12ª Vara Federal, coube à Fundação Renova realizar os depósitos judiciais dos valores acordados, para que as ações previstas sejam executadas pelos entes públicos correspondentes. A responsabilidade pela condução das obras cabe a esses entes. A Fundação Renova concluiu em julho de 2021 o repasse dos recursos compensatórios previstos", comunicou.
Em nota à reportagem da TV Gazeta Norte, o DER-ES informou que a equipe monitora o trecho e a conservação é rotineira. O Departamento ainda comunicou que já tem uma conservação rodoviária programada.
A respeito do pedido por mais profissionais no posto de saúde da Vila de Regência, a secretaria municipal de Saúde de Linhares informou que mantém uma equipe de Estratégia de Saúde da Família completa para atender os moradores do distrito, composta por médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
"O médico, que mora na localidade, atende na unidade de saúde três vezes por semana e outros dois dias atende na Unidade de Saúde de Perobas, que faz parte do distrito. Os atendimentos estão alinhados à demanda populacional das duas localidades", acrescentou. 
Em resposta à falta de saneamento básico na comunidade, a secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que o projeto de esgotamento sanitário para o distrito de Regência está pronto, aprovado e será encaminhado para procedimento licitatório.

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