Criminoso que tomou cafezinho antes de assaltar loja é preso em Colatina

As Polícias Civil e Militar prenderam na última sexta-feira (11), no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado, um homem de 41 anos suspeito de praticar diversos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais na cidade. Um dos mais recentes e de grande repercussão no município, aconteceu na manhã da última quinta-feira (10), quando, antes de cometer o roubo a uma loja de aparelhos auditivos, o homem parou para "tomar um cafezinho" (vídeo acima).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome informado, foi capturado e preso em flagrante delito momentos após ter cometido um roubo a uma farmácia de manipulação. Além deste crime, cometido na última sexta-feira (11), e do roubo à loja de aparelhos auditivos, o homem também havia assaltado uma sorveteria na noite da última quarta-feira (9). Todos os estabelecimentos são localizados no Centro de Colatina.
“Com efeito, foram instaurados três inquéritos em desfavor do suspeito, com representação pela decretação da prisão preventiva do investigado, todos concluídos no mesmo dia da prisão. A rápida conclusão dos procedimentos investigativos é a estratégia seguida à risca pela Deic de Colatina para fazer frente à prática de crimes patrimoniais”, explicou o delegado.
Segundo a PC, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde vai permanecer à disposição da Justiça.
Preso outras 14 vezes
Ainda na última sexta-feira (11), um dia após o roubo à loja de aparelhos auditivos, a reportagem da TV Gazeta Noroeste havia apurado com a Polícia Militar que o homem já havia sido preso outras 14 vezes. Segundo a PM, ele saiu da prisão na última sexta-feira (4), após receber um alvará de soltura, e, em menos de uma semana, voltou a praticar crimes.
A PM informou que o indivíduo é de Nova Venécia, onde atuava. Ele deu entrada no sistema prisional por casos de receptação, ameaça e roubos. A última vez que foi pego pela polícia foi no dia 4 de janeiro, quando roubou uma sorveteria no Centro da cidade. Consta na ficha criminal que o crime foi o sétimo roubo que ele cometeu.