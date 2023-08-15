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Criminoso que tomou cafezinho antes de assaltar loja é preso em Colatina

Segundo a PC, ele foi capturado e preso em flagrante momentos após ter cometido um roubo a uma farmácia de manipulação na última sexta (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 15:06

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 15:06

As Polícias Civil e Militar prenderam na última sexta-feira (11), no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado, um homem de 41 anos suspeito de praticar diversos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais na cidade. Um dos mais recentes e de grande repercussão no município, aconteceu na manhã da última quinta-feira (10), quando, antes de cometer o roubo a uma loja de aparelhos auditivos, o homem parou para "tomar um cafezinho" (vídeo acima)
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome informado, foi capturado e preso em flagrante delito momentos após ter cometido um roubo a uma farmácia de manipulação. Além deste crime, cometido na última sexta-feira (11), e do roubo à loja de aparelhos auditivos, o homem também havia assaltado uma sorveteria na noite da última quarta-feira (9). Todos os estabelecimentos são localizados no Centro de Colatina. 
De acordo com o titular da Delegacia de Investigações Criminais de Colatina, delegado Dair Oliveira Júnior, o suspeito sempre tinha a mesma forma de agir: ele entrava nos estabelecimentos, colocava a mão embaixo da camisa e anunciava o assalto, levando o dinheiro do caixa e aparelhos celulares das vítimas.
“Com efeito, foram instaurados três inquéritos em desfavor do suspeito, com representação pela decretação da prisão preventiva do investigado, todos concluídos no mesmo dia da prisão. A rápida conclusão dos procedimentos investigativos é a estratégia seguida à risca pela Deic de Colatina para fazer frente à prática de crimes patrimoniais”, explicou o delegado.
Segundo a PC, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

Preso outras 14 vezes 

Ainda na última sexta-feira (11), um dia após o roubo à loja de aparelhos auditivos, a reportagem da TV Gazeta Noroeste havia apurado com a Polícia Militar que o homem já havia sido preso outras 14 vezes. Segundo a PM, ele saiu da prisão na última sexta-feira (4), após receber um alvará de soltura, e, em menos de uma semana, voltou a praticar crimes.
A PM informou que o indivíduo é de Nova Venécia, onde atuava. Ele deu entrada no sistema prisional por casos de receptação, ameaça e roubos. A última vez que foi pego pela polícia foi no dia 4 de janeiro, quando roubou uma sorveteria no Centro da cidade. Consta na ficha criminal que o crime foi o sétimo roubo que ele cometeu.

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