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Folgado

Homem entra em loja, toma cafezinho e anuncia assalto em Colatina

Suspeito levou do local um notebook, um celular e o dinheiro do caixa; caso aconteceu por volta das 10h30 desta quinta-feira (10)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 ago 2023 às 16:20

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 16:20

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato em que um homem anuncia um assalto em loja de aparelhos auditivos localizada na rua Alexandre Calmom, no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado, por volta das 10h30 desta quinta-feira (10). Ao todo, um notebook, um celular e uma quantia em dinheiro, que não foi informada à reportagem, foram furtados pelo indivíduo.  Antes de cometer o crime, entretanto, o suspeito parou para "tomar um cafezinho"
No vídeo, é possível observar que o suspeito passa pela porta do estabelecimento, volta e para em frente ao local, toca a campainha, entra no loja e inicia uma conversa com uma funcionária.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, uma atendente do estabelecimento contou que o homem entrou no local dizendo que necessitava de um aparelho auditivo. No entanto, como o produto apenas é vendido com respaldo de exames médicos, a funcionária disse que ele precisava passar por uma consulta antes de adquirir o aparelho. 
O homem, então, perguntou à funcionária se ela teria indicações de médicos, para que ele pudesse realizar o exame. Enquanto a mulher buscava um cartão com o nome e o contato da indicação que o suspeito solicitou, é possível notar pelo vídeo que ele aproveita para tomar um café. Ao retornar para entregar o cartão ao indivíduo, o suspeito coloca o copo de café na mesa e anuncia o assalto.
De acordo com a Polícia Militar, um notebook, um celular, além do dinheiro do caixa, foram levados do estabelecimento. A corporação ainda informou, em nota, que os militares estiveram no local, mas, até o momento, o suspeito não foi detido. A solicitante foi orientada a registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil

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