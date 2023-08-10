Homem entra em loja, toma cafezinho e anuncia assalto em Colatina

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato em que um homem anuncia um assalto em loja de aparelhos auditivos localizada na rua Alexandre Calmom, no Centro de Colatina , no Noroeste do Estado, por volta das 10h30 desta quinta-feira (10). Ao todo, um notebook, um celular e uma quantia em dinheiro, que não foi informada à reportagem, foram furtados pelo indivíduo. Antes de cometer o crime, entretanto, o suspeito parou para "tomar um cafezinho"

No vídeo, é possível observar que o suspeito passa pela porta do estabelecimento, volta e para em frente ao local, toca a campainha, entra no loja e inicia uma conversa com uma funcionária.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, uma atendente do estabelecimento contou que o homem entrou no local dizendo que necessitava de um aparelho auditivo. No entanto, como o produto apenas é vendido com respaldo de exames médicos, a funcionária disse que ele precisava passar por uma consulta antes de adquirir o aparelho.

O homem, então, perguntou à funcionária se ela teria indicações de médicos, para que ele pudesse realizar o exame. Enquanto a mulher buscava um cartão com o nome e o contato da indicação que o suspeito solicitou, é possível notar pelo vídeo que ele aproveita para tomar um café. Ao retornar para entregar o cartão ao indivíduo, o suspeito coloca o copo de café na mesa e anuncia o assalto.