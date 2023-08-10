BR 262: Dnit avalia poda de árvores onde carreta-cegonha quase causou acidente no ES

O vídeo registrado por um leitor de A Gazeta mostra o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. A carreta-cegonha, que estava levando carros, chegou a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão.

No dia seguinte à ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista foi abordado em Linhares. Ele foi identificado como um homem de 24 anos, morador de Governador Valadares, em Minas Gerais. O condutor saía de Belo Horizonte para fazer entregas de veículos em Vitória. Da capital, ele seguiu vazio com destino ao Estado da Bahia, quando foi abordado em Linhares.

Ao ser abordado, o condutor assumiu ser o motorista que fez as manobras filmadas. Aos policiais, ele disse que "estava desviando das árvores para não danificar os veículos transportados", mas que "não queria realizar a ultrapassagem proibida".

Carreta-cegonha invade contramão e coloca carros em risco na BR 262 no ES Crédito: Deivid Ewald

Considerando o que foi dito pelo condutor aos policiais, a reportagem de A Gazeta procurou o Dnit, no dia 3 de agosto, para saber se a autarquia realiza poda nas árvores que estão à margem da BR 262.

Em nota enviada na última quarta-feira (9), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que vai realizar uma vistoria no ponto questionado e verificar a situação.

"Caso seja necessário [o DNIT] vai solicitar que seja realizada a poda. A autarquia salienta que periodicamente realiza serviços de manutenção, incluindo capina e poda, em diversos pontos da BR-262/ES" Dnit - Trecho de nota

De acordo com a PRF, para as irregularidades demonstradas no vídeo, não é possível de registro de multas, visto que não houve flagrante pelos agentes. O condutor foi levado pelos policiais, assinou um termo circunstanciado e foi liberado no mesmo dia.

O que diz a empresa

Em nota à reportagem, a empresa proprietária do caminhão-cegonha, a Kurumá, informou que a equipe de transporte responsável pelo caminhão-cegonha é terceirizada. "O veículo em questão foi parado em rota e todas as medidas de segurança já foram tomadas", comunicou.