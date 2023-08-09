PRF apreende 400 quilos de maconha em colchões que viriam para Guarapari

Policiais retiram droga de dentro de colchões na BR-101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Uma carga de 400 quilos de maconha foi encontrada escondida dentro de colchões transportados em um caminhão, na BR 101, na manhã desta quarta-feira (09). O material, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , saiu do Paraná e tinha como destino o município de Guarapari . A interceptação do veículo ocorreu em Rio Bonito, cidade do Estado fluminense.

De acordo com a corporação, o motorista, um homem de 38 anos, foi preso. Ele disse que pegou a carga em Maringá, também em terras paranaenses, e que não sabia da droga escondida. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Questionado pela PRF, o condutor também afirmou que transportava colchões, mas que não poderia abrir o baú devido à falta de chave. O cadeado foi quebrado e, nesse momento, foi constatado um cheiro similar ao de maconha. Vídeos mostram o momento em que policiais rodoviários retiram parte da espuma para localizar os tabletes da droga (veja abaixo).

A Polícia Civil de Rio Bonito informou que o homem foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Justiça.