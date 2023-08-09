Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

PRF apreende 400 quilos de maconha em colchões que viriam para Guarapari

A droga estava em um caminhão e o motorista, um homem de 38 anos, foi preso. Ele disse que pegou a carga em Maringá, no Paraná, e não sabia da presença da substância
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 ago 2023 às 18:13

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 18:13

Policiais retiram droga de dentro de colchões na BR-101
Policiais retiram droga de dentro de colchões na BR-101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Uma carga de 400 quilos de maconha foi encontrada escondida dentro de colchões transportados em um caminhão, na BR 101, na manhã desta quarta-feira (09). O material, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), saiu do Paraná e tinha como destino o município de Guarapari. A interceptação do veículo ocorreu em Rio Bonito, cidade do Estado fluminense. 
De acordo com a corporação, o motorista, um homem de 38 anos, foi preso. Ele disse que pegou a carga em Maringá, também em terras paranaenses, e que não sabia da droga escondida. A identidade do suspeito não foi divulgada.
Questionado pela PRF, o condutor também afirmou que transportava colchões, mas que não poderia abrir o baú devido à falta de chave. O cadeado foi quebrado e, nesse momento, foi constatado um cheiro similar ao de maconha. Vídeos mostram o momento em que policiais rodoviários retiram parte da espuma para localizar os tabletes da droga (veja abaixo).
A Polícia Civil de Rio Bonito informou que o homem foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Justiça.
RF apreende 400 quilos de maconha em colchões que viriam para Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Guarapari Polícia Civil Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados