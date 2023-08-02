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Risco no trânsito

Caminhão-cegonha na contramão quase causa acidente na BR 262 no ES

Veículo, que estava transportando carros, chegou a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão, na descida de Domingos Martins, sentido Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 11:17

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 11:17

Um caminhão-cegonha protagonizou cenas de imprudência e apreensão em um trecho da BR 262 na descida de Domingos Martins, sentido Viana, na região Serrana do Espírito Santo. Um vídeo registrado por um leitor de A Gazeta flagrou, na última terça-feira (1º), o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. O caminhão-cegonha, que estava levando carros, chegou a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão.
Segundo o próprio autor do vídeo, a cena assusta pela forma como o motorista descia a BR 262. "Todos os dias isso acontece", comentou Deivid Ewald.
Caminhão-cegonha invade contramão e coloca carros em risco na BR 262 no ES
Caminhão-cegonha invade contramão e coloca carros em risco na BR 262 no ES Crédito: Deivid Ewald
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal informou que recebeu a denúncia de conduta imprudente, mas não conseguiu abordar o motorista em flagrante. A corporação informou ainda que trabalha para identificar o infrator e tomar as medidas cabíveis.
"Solicitamos a todos que, diante de irregularidades nas rodovias federais, façam contato com telefone de emergência da PRF, através do número 191", diz a nota da PRF.
O inspetor da PRF no Espírito Santo Wylis Lyra classificou que a conduta registrada no vídeo é uma das que mais causam acidentes graves e, segundo o código de trânsito, deve ser punida "severamente".

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