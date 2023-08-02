Caminhão-cegonha na contramão quase causa acidente na BR 262 no ES

A Gazeta flagrou, na última terça-feira (1º), o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. O caminhão-cegonha, que estava levando carros, chegou a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão. Um caminhão-cegonha protagonizou cenas de imprudência e apreensão em um trecho da BR 262 na descida de Domingos Martins, sentido Viana, na região Serrana do Espírito Santo . Um vídeo registrado por um leitor deflagrou, na última terça-feira (1º), o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. O caminhão-cegonha, que estava levando carros, chegou a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão.

Segundo o próprio autor do vídeo, a cena assusta pela forma como o motorista descia a BR 262. "Todos os dias isso acontece", comentou Deivid Ewald.

Caminhão-cegonha invade contramão e coloca carros em risco na BR 262 no ES Crédito: Deivid Ewald

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal informou que recebeu a denúncia de conduta imprudente, mas não conseguiu abordar o motorista em flagrante. A corporação informou ainda que trabalha para identificar o infrator e tomar as medidas cabíveis.

"Solicitamos a todos que, diante de irregularidades nas rodovias federais, façam contato com telefone de emergência da PRF, através do número 191", diz a nota da PRF.