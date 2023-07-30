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Em Barra do Sahy

Acidente entre dois carros deixa um morto e dois feridos em Aracruz

Motorista de um dos veículos, de 40 anos, morreu no local da colisão, ocorrida na ES 257, na noite de sábado (29)

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 11:16

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

30 jul 2023 às 11:16
Acidente na ES 257, em Aracruz, deixou três vítimas, sendo uma fatal
Acidente na ES 257, em Barra do Sahy, causou a morte de um motorista Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um acidente entre dois carros de passeio, por volta das 20 horas de sábado (29), causou a morte de um homem, de 40 anos, na ES 257, em Barra do Sahy, Aracruz, no Norte do Estado. Outras duas pessoas ficaram feridas com a colisão. 
De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos teve a morte confirmada no local. O outro motorista, um homem de 77 anos, foi socorrido junto de uma passageira, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz. Ainda segundo a corporação, não foi possível constatar no momento do atendimento da ocorrência quem teria provocado o acidente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e a corporação informou, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser  necropsiado e liberado para os familiares. O caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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