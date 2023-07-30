Acidente entre dois carros deixa um morto e dois feridos em Aracruz

Um acidente entre dois carros de passeio, por volta das 20 horas de sábado (29), causou a morte de um homem, de 40 anos, na ES 257, em Barra do Sahy, Aracruz, no Norte do Estado. Outras duas pessoas ficaram feridas com a colisão.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos teve a morte confirmada no local. O outro motorista, um homem de 77 anos, foi socorrido junto de uma passageira, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz. Ainda segundo a corporação, não foi possível constatar no momento do atendimento da ocorrência quem teria provocado o acidente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e a corporação informou, em nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.