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Bairro Planeta

Jovem é suspeito de ameaçar a família e incendiar casa em Cariacica

O rapaz, de 23 anos, é usuário de drogas, segundo relato dos familiares; o incêndio aconteceu na manhã deste sábado (29), no bairro Planeta, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2023 às 12:37

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 12:37

Incêndio em casa no bairro Planeta, Cariacica
Incêndio em casa no bairro Planeta, Cariacica Crédito: Diony Silva, TV Gazeta
Um jovem de 23 anos, usuário de drogas, é suspeito de incendiar a casa da própria família na manhã deste sábado (29). O caso aconteceu no bairro Planeta, em Cariacica. Na residência morava o rapaz, o irmão e a mãe, uma dona de casa. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esteve no local, o fogo se espalhou rapidamente pelo quarto. Foram os vizinhos que ajudaram a apagar as chamas.
Segundo os familiares, o rapaz começou a fazer uso de drogas ainda muito novo. Ele também ameaçava a família e chegou a enviar um vídeo para os parentes informando que iria incendiar a casa. Ele se revoltou com a decisão da mãe que pediu que ele fosse embora do imóvel em decorrência do envolvimento dele com o tráfico de drogas.
“Ele não aceita o fato de a mãe dele ter pedido que saísse da casa. É uma situação revoltante. Minha irmã construiu a casa com muito sacrifício, lutou para deixar a casa como está. Meu sobrinho precisa pagar pelo que fez”, desabafou a tia, Márcia Santos de Melo.
O irmão não foi atingido por ter saído de casa antes de o jovem  atear fogo na casa. A mãe está em uma cidade do interior do Estado.
Por nota, a Polícia Militar informou que prestou apoio ao atendimento do Corpo de Bombeiros. Quando a equipe chegou ao local, as chamas já tinham sido extintas pelos vizinhos.  "O suspeito não foi localizado no momento do fato e o proprietário foi orientado a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado", informou a PMES.

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