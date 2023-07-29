Jovem é suspeito de ameaçar a família e incendiar casa em Cariacica

Incêndio em casa no bairro Planeta, Cariacica Crédito: Diony Silva, TV Gazeta

Um jovem de 23 anos, usuário de drogas, é suspeito de incendiar a casa da própria família na manhã deste sábado (29). O caso aconteceu no bairro Planeta, em Cariacica . Na residência morava o rapaz, o irmão e a mãe, uma dona de casa. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esteve no local, o fogo se espalhou rapidamente pelo quarto. Foram os vizinhos que ajudaram a apagar as chamas.

Segundo os familiares, o rapaz começou a fazer uso de drogas ainda muito novo. Ele também ameaçava a família e chegou a enviar um vídeo para os parentes informando que iria incendiar a casa. Ele se revoltou com a decisão da mãe que pediu que ele fosse embora do imóvel em decorrência do envolvimento dele com o tráfico de drogas.

“Ele não aceita o fato de a mãe dele ter pedido que saísse da casa. É uma situação revoltante. Minha irmã construiu a casa com muito sacrifício, lutou para deixar a casa como está. Meu sobrinho precisa pagar pelo que fez”, desabafou a tia, Márcia Santos de Melo.

O irmão não foi atingido por ter saído de casa antes de o jovem atear fogo na casa. A mãe está em uma cidade do interior do Estado.