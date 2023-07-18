Incêndio mobiliza bombeiros em Barra do Riacho, Aracruz

Um incêndio de aparente grande proporção com fumaça densa mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta terça-feira (18) em Barra do Riacho, distrito de Aracruz, região Norte do Espírito Santo.
De acordo com apurações da TV Gazeta Norte, o incêndio aconteceu em uma associação de reciclagem. Por telefone, uma das donas do local disse à reportagem que ainda não se sabe o que teria provocado as chamas. Segundo ela, o fogo começou por volta das 12h, mas já foi controlado.
O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. Os dados do acionamento inicial aos militares é que o estabelecimento possuía produtos inflamáveis. Apesar disso, não houve feridos.
Um boletim de ocorrência foi feito, para que as causas do incêndio sejam apuradas junto à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros.