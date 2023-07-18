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Fumaça densa

Incêndio mobiliza bombeiros em Barra do Riacho, Aracruz

Segundo apurações da TV Gazeta Norte, o incêndio aconteceu em uma associação de reciclagem; chamas já foram controladas e não houve feridos

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 17:06

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 jul 2023 às 17:06
Um incêndio de aparente grande proporção com fumaça densa mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta terça-feira (18) em Barra do Riacho, distrito de Aracruz, região Norte do Espírito Santo. 
De acordo com apurações da TV Gazeta Norte, o incêndio aconteceu em uma associação de reciclagem. Por telefone, uma das donas do local disse à reportagem que ainda não se sabe o que teria provocado as chamas. Segundo ela, o fogo começou por volta das 12h, mas já foi controlado. 
O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. Os dados do acionamento inicial aos militares é que o estabelecimento possuía produtos inflamáveis. Apesar disso, não houve feridos. 
Um boletim de ocorrência foi feito, para que as causas do incêndio sejam apuradas junto à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros. 

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