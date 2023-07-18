Moradores pedem por melhorias na Ponte Agenor Alves em Colatina

Inaugurada nos anos 1930, a Ponte Agenor Alves, em Colatina , apresenta sinais de desgaste. Importante para a mobilidade urbana e para o turismo da cidade, a estrutura deteriorada causa medo em quem precisa fazer a travessia do Centro para os demais bairros do município.

Devido à falta de manutenção, a ponte veio se deteriorando com o tempo, principalmente na passarela utilizada pelos pedestres. Por medo de se arriscar na estrutura enferrujada, muitas pessoas preferem fazer a travessia entre os carros.

O problema é antigo. Em 2019, a TV Gazeta mostrou a passarela de pedestres cheia de buracos e com pedaços soltos. Em 2022, a equipe de reportagem esteve novamente no local e mostrou os mesmos problemas. Na época, a prefeitura da cidade chegou a enviar engenheiros ao local. No entanto, eles avaliaram que a estrutura não causa risco à população.

A Ponte Agenor Alves apresenta manutenção precária em Colatina Crédito: Heriklis Douglas