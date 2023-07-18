Pipas em fiações deixam quase 80 imóveis por dia sem luz no Sul do ES

65.933 capixabas ficaram sem luz por conta de pipas na fiação Crédito: jcomp/Freepik

Uma brincadeira inocente tem gerado prejuízos. A EDP, concessionária de energia elétrica, informou que 14.333 imóveis no Sul do Espírito Santo já ficaram sem luz neste ano por conta de pipas que atingiram a fiação – uma média de 80 residências afetadas por dia. Já na Região Norte, 6.438 clientes já ficaram sem energia por este motivo de janeiro a junho de 2023.

Na Grande Vitória, o número de consumidores afetados pela interrupção da distribuição de energia aumentou 72% no mês de junho, em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 14.721 para 25.408 afetados.

Os dados, divulgados nesta semana pela EDP, apontam que, em todo o Espírito Santo, pipas que atingiram a fiação elétrica já deixaram 65.933 capixabas com o fornecimento de energia interrompido. Durante o período de férias escolares, com mais crianças se divertindo com essa brincadeira, a distribuidora de energia orienta sobre os cuidados necessários a fim de evitar acidentes.

Segundo a EDP, as linhas de pipas – com ou sem cerol, ou produtos cortantes – causam desligamentos ao romper os cabos de energia e também, podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação.

Entre as cidades da região metropolitana, moradores de Vila Velha saem na frente. No primeiro semestre, segundo levantamento da EDP, foram 76 ocorrências envolvendo pipas que deixaram 20.360 clientes sem energia momentaneamente no município. Na sequência, está Serra, com 77 ocorrências e 10.787 clientes impactados, e Cariacica, com 56 ocorrências e 9.542 clientes impactados.

Cuidados ao soltar pipa

A EDP no Espírito Santo reforça um alerta importante com relação à brincadeira de pipas, em especial nesta época do ano, período que as crianças estão de férias escolares.

“Em muitos casos, conseguimos manobrar de forma automatizada o sistema de distribuição de energia para reduzir a abrangência do dano à rede e o tempo de interrupção do fornecimento nesses locais. Porém, o transtorno provocado por uma pipa que enrosca na fiação ainda é muito grande, podendo deixar hospitais, escolas, residências e empresas sem energia. Há ainda a questão do risco de ferimentos graves e até de morte para quem pratica esta brincadeira sem segurança”, destaca o gestor da EDP, Reinilson Cesário.

A orientação é brincar em espaços abertos, como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia;

Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. O choque, nestes casos, pode ser fatal

Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito

Os canais para acionar a EDP são: WhatsApp (27) 9 9772-2549; Central de Atendimento: 0800 721 0707 e agências de atendimento presencial.