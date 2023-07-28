Galpão pega fogo e Bombeiros combatem incêndio em bairro de Vitória

TV Gazeta, esteve no local, onde os Bombeiros atuaram no combate às chamas – assim como resfriaram uma casa que fica ao lado do local. Dois caminhões foram usados para combater o fogo. Por volta das 21 horas as chamas foram debeladas. Um incêndio atingiu um galpão com materiais recicláveis da Rua Joaquim Leopoldino Lopes, no bairro Consolação, em Vitória , na noite desta sexta-feira (28). O repórter Eduardo Dias, da, esteve no local, onde os Bombeiros atuaram no combate às chamas – assim como resfriaram uma casa que fica ao lado do local. Dois caminhões foram usados para combater o fogo. Por volta das 21 horas as chamas foram debeladas.

Moradores contaram à reportagem que as chamas começaram por volta das 19h30. Ainda não há informações sobre feridos, nem sobre o que teria causado o fogo.

Durante o incêndio, seis cachorros e quatro gatos foram retirados por moradores próximo ao galpão. Em um vídeo gravado pela reportagem de TV Gazeta, é possível ver que os animais são da raça yorkshire.

Incêndio atinge galpão em Vitória

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de incêndio em um depósito de reciclagem, no bairro Consolação, Vitória, na noite desta sexta-feira (28).

"Equipes foram encaminhadas para o local e iniciaram o combate às chamas, em duas frentes, simultaneamente. Por volta das 21 horas as chamas foram debeladas, mas as equipes continuaram atuando para resfriar o ambiente e evitar reignição, inclusive utilizando água de um hidrante próximo e de dois carros pipa que prestaram apoio", relata, em nota

A Defesa Civil municipal também foi acionada para avaliar a estrutura do galpão. O texto informa ainda que não houve feridos e que as equipes foram desmobilizadas por volta das 10 horas da manhã deste sábado (29).