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Galpão pega fogo e Bombeiros combatem incêndio em bairro de Vitória

Corporação também atuou no resfriamento de uma casa; moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que as chamas começaram por volta das 19h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2023 às 20:40

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 20:40

Um incêndio atingiu um galpão com materiais recicláveis da Rua Joaquim Leopoldino Lopes, no bairro Consolação, em Vitória, na noite desta sexta-feira (28). O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve no local, onde os Bombeiros atuaram no combate às chamas – assim como resfriaram uma casa que fica ao lado do local. Dois caminhões foram usados para combater o fogo. Por volta das 21 horas as chamas foram debeladas.
Moradores contaram à reportagem que as chamas começaram por volta das 19h30. Ainda não há informações sobre feridos, nem sobre o que teria causado o fogo. 
Durante o incêndio, seis cachorros e quatro gatos foram retirados por moradores próximo ao galpão. Em um vídeo gravado pela reportagem de TV Gazeta, é possível ver que os animais são da raça yorkshire.

Incêndio atinge galpão em Vitória

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou  que foi acionado para ocorrência de incêndio em um depósito de reciclagem, no bairro Consolação, Vitória, na noite desta sexta-feira (28).
"Equipes foram encaminhadas para o local e iniciaram o combate às chamas, em duas frentes, simultaneamente. Por volta das 21 horas as chamas foram debeladas, mas as equipes continuaram atuando para resfriar o ambiente e evitar reignição, inclusive utilizando água de um hidrante próximo e de dois carros pipa que prestaram apoio", relata, em nota
A Defesa Civil municipal também foi acionada para avaliar a estrutura do galpão. O texto informa ainda que não houve feridos e  que as equipes foram desmobilizadas por volta das 10 horas da manhã deste sábado (29).

Atualização

29/07/2023 - 11:00
O texto da matéria foi atualizado com informações enviadas pelo Corpo de Bombeiros.

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