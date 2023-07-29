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Distrito de Pendanga

Cemitério é depredado duas vezes em menos de uma semana em Ibiraçu

Suspeitos entraram no local e furtaram crucifixos, molduras e peças de bronze; além disso, eles quebraram alguns túmulos

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 13:46

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

29 jul 2023 às 13:46
Crucifixos, molduras de sepulturas e peças de bronze. Em duas vezes na mesma semana, o cemitério do distrito de Pendanga, em Ibiraçu, no Noroeste do Estado, foi alvo de depredação. Na última quarta-feira (26), suspeitos entraram no local para roubar objetos dos túmulos. Não satisfeitos, eles retornaram na madrugada desta sexta-feira (28) e furtaram outras peças. 
O túmulo da família de Maria Ângela Moraes foi um dos depredados. Os suspeitos que invadiram o cemitério levaram o bronze que revestia a foto de um dos familiares da aposentada. 

Em duas vezes na mesma semana, o cemitério de Pendanga, em Ibiraçu, foi alvo de depredação

 O local não tem segurança à noite e a associação do cemitério não sabe mais o que fazer para resolver o problema da insegurança. "Como é um cemitério, uma associação, a nossa segurança fica um pouco limitada. A gente não tem internet aqui no morro, porque não tem como colocar um sistema de filmagem. E não temos vigia também no cemitério. Nossa segurança é basicamente um muro que circunda o cemitério e mais nada", disse o representante da associação, Ricardo Castro, em entrevista à reportagem da TV Gazeta
"Nós vamos fazer uma reunião com os associados e ver com eles o que pretendem fazer. Se vão restaurar da forma como era, se vão fazer com algum outro material que não seja visado por bandidos, por assaltantes, para recuperar a história que existe dentro do cemitério"
Ricardo Castro - Representante da Associação do Cemitério de Pendanga
Polícia Militar esteve no cemitério na manhã desta sexta-feira (28) e mais uma ocorrência foi registrada (a segunda da semana). Em uma nota de repúdio, a Associação do Cemitério de Pendanga comunicou aos associados que praticamente todas as placas dos túmulos foram roubadas; outras, danificadas. A associação ainda informou que um boletim de ocorrência foi feito junto à Polícia Civil
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu comunicou, em nota, que teve ciência da depredação ocorrida no cemitério. No entanto, a Prefeitura esclareceu que não possui nenhum vínculo relacionado à segurança do cemitério. Dessa forma, o local é de responsabilidade particular dos moradores da localidade de Pendanga. 
A Polícia Militar, que também foi acionada, informou, em nota, que o fato ocorrido no cemitério trata-se de um incidente isolado. "Uma guarnição foi deslocada e, em contato com o responsável pela manutenção, constatou-se que o portão que dá acesso ao cemitério fica aberto diuturnamente, e que não há no imóvel qualquer tipo de controle de acesso, fato que pode ter contribuído para a ocorrência do ilícito em questão", comunicou a corporação. 
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu. A população pode contribuir com informações através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br

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