Ação reúne voluntários para mutirão de limpeza em mangues de Aracruz

Tênis, recipientes com água parada, boneca e, até mesmo, carcaça de micro-ondas. Esses foram alguns dos objetos encontrados por uma equipe de voluntários durante um mutirão de limpeza no manguezal dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, localizados em Aracruz , no Norte do Estado, na última quarta-feira (26). A ação faz parte do programa "Um Dia no Parque", que acontece até o final do mês de julho em todo o país, em homenagem ao Dia Internacional para a Preservação dos Manguezais.

Mais do que simbólica, a limpeza incentiva a preservação do ecossistema. À reportagem da TV Gazeta, a bióloga responsável pelo mutirão, Priscila Nobres, explicou que a ação visa a manutenção dos manguezais, berço de muitos animais.

"No mangue nós temos, por exemplo, o caranguejo. Ele não está aqui [no mangue] à toa! Ele está realizando uma função: a função alimentar, a função social e financeira para as comunidades que vivem no ecossistema", contou a bióloga.

Ainda segundo a bióloga, mobilizar as pessoas para os mutirões tem impacto não apenas no ecossistema, mas também no consumo da população.

"Cada pessoa que vem para o mutirão sai com uma cabeça diferente. Com isso, ela vai pensar na sua forma de consumo lá fora. Esse impacto é muito maior do que o Dia Internacional para a Preservação dos Manguezais" Priscila Nobres - Bióloga