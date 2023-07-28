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"Um Dia no Parque"

Ação reúne voluntários para mutirão de limpeza em mangues de Aracruz

Durante a iniciativa, os voluntários encontraram tênis, recipientes com água parada, boneca e, até mesmo, carcaça de micro-ondas na região dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 15:55

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

28 jul 2023 às 15:55
Tênis, recipientes com água parada, boneca e, até mesmo, carcaça de micro-ondas. Esses foram alguns dos objetos encontrados por uma equipe de voluntários durante um mutirão de limpeza no manguezal dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, localizados em Aracruz, no Norte do Estado, na última quarta-feira (26). A ação faz parte do programa "Um Dia no Parque", que acontece até o final do mês de julho em todo o país, em homenagem ao Dia Internacional para a Preservação dos Manguezais. 
Mais do que simbólica, a limpeza incentiva a preservação do ecossistema. À reportagem da TV Gazeta, a bióloga responsável pelo mutirão, Priscila Nobres, explicou que a ação visa a manutenção dos manguezais, berço de muitos animais. 
"No mangue nós temos, por exemplo, o caranguejo. Ele não está aqui [no mangue] à toa! Ele está realizando uma função: a função alimentar, a função social e financeira para as comunidades que vivem no ecossistema", contou a bióloga.
Ainda segundo a bióloga, mobilizar as pessoas para os mutirões tem impacto não apenas no ecossistema, mas também no consumo da população.  
"Cada pessoa que vem para o mutirão sai com uma cabeça diferente. Com isso, ela vai pensar na sua forma de consumo lá fora. Esse impacto é muito maior do que o Dia Internacional para a Preservação dos Manguezais"
Priscila Nobres - Bióloga
Em 2016, uma chuva de granizo com fortes ventos secou parte do mangue dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim. Desde então, a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz realiza ações, além da limpeza, para amenizar os problemas ambientais na região. 

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