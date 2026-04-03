Polícia Civil recupera baterias de lítio furtadas e prende homem em Viana

Baterias furtadas de estação de telefonia avaliadas em R$ 64 mil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil recuperou oito baterias de lítio furtadas de estações de telefonia móvel e prendeu um homem de 45 anos em flagrante, durante uma ação realizada na última quarta-feira (1º), em Viana. Os equipamentos, avaliados em cerca de R$ 64 mil, seriam revendidos.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCEC), após a equipe receber informações de que o suspeito estaria negociando as baterias. Durante diligências, os policiais localizaram o homem em um posto de combustíveis no município, onde ele foi abordado e detido.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Em seguida, ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

De acordo com o titular da DRCCEC, delegado Christian Waichert, a unidade tem intensificado o combate a esse tipo de crime desde o ano passado. "Várias operações têm sido realizadas com o intuito de prender os autores desse tipo de crime e reprimir as ações delituosas. Outras investigações estão em andamento e há operações planejadas para dar prosseguimento a este trabalho”, explicou.

Segundo a Polícia Civil, o furto de baterias de Estação Rádio Base (ERB) é um crime que causa prejuízos não só pelo valor dos produtos furtados, mas pela sua importância no funcionamento das redes de comunicação móvel. A ERB é o equipamento fixo, composto por antenas e transmissores, que permite a conexão entre terminais móveis (celulares) e a rede de telefonia.