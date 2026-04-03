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Astrologia

Tempo de renovação: veja a mensagem da Páscoa para cada signo

Veja como cada nativo será impactado por um chamado diferente para evoluir e se renovar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 17:53

A energia da Páscoa trará um chamado de renovação e novos caminhos para cada signo (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A energia da Páscoa trará um chamado de renovação e novos caminhos para cada signo Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
A Páscoa é, antes de tudo, um convite para recomeçar. Mais do que uma data simbólica, ela fala sobre renascimento, cura, perdão e novos ciclos. E, astrologicamente, esse momento também conversa muito com a energia de Áries — o signo que marca o início do zodíaco e nos lembra que sempre é possível começar de novo. Se você estiver sentindo que precisa virar uma página, soltar algo do passado ou simplesmente se reconectar consigo, essa é a sua chance.
A seguir, veja qual é a mensagem de renovação para cada signo!

Áries

O ariano deverá agir com mais consciência e propósito ao iniciar um novo ciclo (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O ariano deverá agir com mais consciência e propósito ao iniciar um novo ciclo Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
A sua renovação começará quando você entender que não precisa provar nada para ninguém. Essa Páscoa te convidará a agir com mais consciência e menos impulsividade. Você recomeçará, sim, mas com propósito.

Touro

O taurino deverá desapegar do que não faz mais sentido para evoluir com mais leveza (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O taurino deverá desapegar do que não faz mais sentido para evoluir com mais leveza Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Será hora de soltar o apego ao que já não o(a) nutre mais. Segurança não é insistir no que te prende. Sua renovação virá quando você se permitir mudar sem medo de perder o controle.

Gêmeos

O geminiano deverá desacelerar a mente e ouvir mais o próprio coração (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O geminiano deverá desacelerar a mente e ouvir mais o próprio coração Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Sua mente precisa de descanso. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A renovação virá quando você silenciar o excesso de pensamentos e escutar mais o seu coração.

Câncer

O canceriano deverá curar feridas do passado e se abrir para o perdão (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O canceriano deverá curar feridas do passado e se abrir para o perdão Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Esta Páscoa o(a) chamará para curar o passado. Não dá mais para carregar dores antigas como se fossem parte de você. Seu renascimento começará com o perdão — principalmente o seu.

Leão

O leonino encontrará força ao se permitir ser mais vulnerável (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O leonino encontrará força ao se permitir ser mais vulnerável Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você não precisará ser forte o tempo todo. A renovação virá quando você se permitir ser vulnerável e mostrar quem é de verdade, sem máscaras ou cobranças.

Virgem

O virginiano deverá aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para dar certo (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O virginiano deverá aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para dar certo Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Nem tudo precisa ser perfeito para dar certo. Esta Páscoa o(a) ensinará a confiar mais no fluxo da vida. Sua renovação estará em aceitar o imperfeito como parte do processo.

Libra

O libriano deverá se priorizar e entender que isso também é um ato de amor (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O libriano deverá se priorizar e entender que isso também é um ato de amor Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Será a hora de parar de se colocar em segundo plano. A renovação virá quando você entender que se escolher também é um ato de amor. Equilíbrio não é se anular.

Escorpião

O escorpiano viverá uma transformação ao aprender a soltar o controle (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O escorpiano viverá uma transformação ao aprender a soltar o controle Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você, mais do que ninguém, entende sobre renascimento. Mas, agora, será diferente: tente deixar o controle de lado. Sua transformação virá quando você confiar mais no invisível.

Sagitário

O sagitariano deverá se conectar com o presente e encontrar sentido no agora (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O sagitariano deverá se conectar com o presente e encontrar sentido no agora Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Esta Páscoa o(a) pedirá presença . Fugir não é liberdade. Sua renovação começará quando você encarar o agora e encontrar sentido no que está vivendo.

Capricórnio

O capricorniano deverá se permitir descansar e dividir responsabilidades (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O capricorniano deverá se permitir descansar e dividir responsabilidades Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você não precisa carregar tudo sozinha(o). A renovação virá quando você se permitir descansar, sentir e dividir responsabilidades. Força também é saber pausar.

Aquário

O aquariano deverá se reconectar com as emoções e com a essência (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O aquariano deverá se reconectar com as emoções e com a essência Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Será hora de voltar para si. Nem tudo precisa ser racionalizado. Sua renovação acontecerá quando você se reconectar com suas emoções e com aquilo que o(a) faz sentir-se vivo(a).

Peixes

O pisciano iniciará uma nova fase com mais clareza emocional (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O pisciano iniciará uma nova fase com mais clareza emocional Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você está fechando um ciclo importante. Confie nisso. A renovação virá com mais clareza emocional e menos idealização. Será um novo começo, mais consciente e mais forte.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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