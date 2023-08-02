Após quase causar acidente, motorista de cegonha é abordado em Linhares

O motorista de um caminhão-cegonha, que protagonizou cenas de imprudência e apreensão em um trecho da BR 262, na descida de Domingos Martins, sentido Viana, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Linhares, no Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (2).
Ele foi identificado pelos agentes como um homem de 24 anos, morador de Governador Valadares, em Minas Gerais. O condutor saía de Belo Horizonte para fazer entregas de veículos em Vitória. Da Capital do Espírito Santo, o caminhão-cegonha seguia vazio, sentido Bahia, quando foi abordado por policiais em Linhares.
No vídeo (acima), que foi registrado por um leitor de A Gazeta na última terça-feira (1º), é possível observar o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. Em certo momento, o caminhão-cegonha, que estava levando carros, chega, inclusive, a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão.
Ao ser abordado na tarde desta quarta-feira (2) pelos agentes da PRF em Linhares, o condutor do caminhão-cegonha assumiu ser o motorista que fez as manobras filmadas. Aos policiais, ele disse que "estava desviando das árvores para não danificar os veículos transportados", mas que "não queria realizar a ultrapassagem proibida".
A PRF informou que oficializará a Justiça do Estado e o Ministério Público Federal, com a identificação do veículo, empresa proprietária e condutor, para as medidas cabíveis. Ainda segundo a corporação, para as irregularidades demonstradas no vídeo, não é possível de registro de multas, visto que não houve flagrante pelos agentes.
O condutor foi levado pelos policiais, assinou um termo circunstanciado e já foi liberado.
O que diz a empresa
Em nota à reportagem, a empresa proprietária do caminhão-cegonha, a Kurumá, informou que a equipe de transporte responsável pelo caminhão-cegonha é terceirizada. "O veículo em questão foi parado em rota e todas as medidas de segurança já foram tomadas", comunicou.