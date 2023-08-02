Após quase causar acidente, motorista de cegonha é abordado em Linhares

Ele foi identificado pelos agentes como um homem de 24 anos, morador de Governador Valadares, em Minas Gerais . O condutor saía de Belo Horizonte para fazer entregas de veículos em Vitória . Da Capital do Espírito Santo, o caminhão-cegonha seguia vazio, sentido Bahia , quando foi abordado por policiais em Linhares.

No vídeo (acima), que foi registrado por um leitor de A Gazeta na última terça-feira (1º), é possível observar o motorista trafegando pela maior parte do tempo na contramão, colocando em risco carros que seguiam no sentido contrário da pista. Em certo momento, o caminhão-cegonha, que estava levando carros, chega, inclusive, a fazer uma ultrapassagem proibida em um local onde não havia permissão.

Ao ser abordado na tarde desta quarta-feira (2) pelos agentes da PRF em Linhares, o condutor do caminhão-cegonha assumiu ser o motorista que fez as manobras filmadas. Aos policiais, ele disse que "estava desviando das árvores para não danificar os veículos transportados", mas que "não queria realizar a ultrapassagem proibida".

A PRF informou que oficializará a Justiça do Estado e o Ministério Público Federal, com a identificação do veículo, empresa proprietária e condutor, para as medidas cabíveis. Ainda segundo a corporação, para as irregularidades demonstradas no vídeo, não é possível de registro de multas, visto que não houve flagrante pelos agentes.

O condutor foi levado pelos policiais, assinou um termo circunstanciado e já foi liberado.

O que diz a empresa