Homem fura blitz da PRF na BR 101 e bate em caminhão em Linhares

Moto estava com placa clonada e elementos de identificação adulterados Crédito: Divulgação | PRF

Um homem de 33 anos foi detido após fugir da blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, no Norte do Esppírito Santo. O indivíduo — que não teve o nome divulgado — pilotava uma moto roubada com placa da cidade de Juazeiro, na Bahia

Segundo a PRF, a fiscalização de combate à criminalidade ocorria na tarde desta segunda-feira (31) próximo ao quilômetro 152, quando deu ordem de parada para o motocicleta, que estava num veículo Honda XRE 300. O suspeito desobedeceu e seguiu em fuga, mas acabou batendo um caminhão próximo ao viaduto da cidade.

Mesmo com o acidente, o homem começou a fugir a pé e depois foi visto entrando em um carro do modelo Voyage, de cor branca. Os agentes conseguiram alcançar o veículo e encontraram dentro dele o motorista — um homem de 31 anos, morador da Serra — e o passageiro, que na verdade era o fugitivo, morador de Linhares.

Veículo branco que auxiliou na fuga de motociclista Crédito: Divulgação | PRF

De acordo com a PRF, ao descer do carro, o suspeito arremessou o celular contra o chão para danificá-lo e dificultar o acesso dos agentes às mensagens. O motorista do Voyage confessou que os dois eram amigos e estavam retornando para a Grande Vitória . A dupla foi detida e levada para a delegacia de Linhares.