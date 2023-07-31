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Homem fura blitz da PRF na BR 101 e bate em caminhão em Linhares

Mesmo após o acidente, suspeito continuou fuga a pé e depois entrou em um carro; ele acabou alcançado e foi levado para delegacia juntamente ao comparsa
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

31 jul 2023 às 19:05

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 19:05

Moto, que era pilotada pelo homem de 33 anos, estava com placa clonada e elementos de identificação adulterados
Moto estava com placa clonada e elementos de identificação adulterados Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 33 anos foi detido após fugir da blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, no Norte do Esppírito Santo. O indivíduo — que não teve o nome divulgado — pilotava uma moto roubada com placa da cidade de Juazeiro, na Bahia.
Segundo a PRF, a fiscalização de combate à criminalidade ocorria na tarde desta segunda-feira (31) próximo ao quilômetro 152,  quando deu ordem de parada para o motocicleta, que estava num veículo Honda XRE 300. O suspeito desobedeceu e seguiu em fuga, mas acabou batendo um caminhão próximo ao viaduto da cidade.
Mesmo com o acidente, o homem começou a fugir a pé e depois foi visto entrando em um carro do modelo Voyage, de cor branca. Os agentes conseguiram alcançar o veículo e encontraram dentro dele o motorista — um homem de 31 anos, morador da Serra — e o passageiro, que na verdade era o fugitivo, morador de Linhares.
homem que pilotava a moto resolveu fugir à pé, mas foi avistado pelos agentes da PRF adentrando em um carro do modelo Voyage branco
Veículo branco que auxiliou na fuga de motociclista Crédito: Divulgação | PRF
De acordo com a PRF, ao descer do carro, o suspeito arremessou o celular contra o chão para danificá-lo e dificultar o acesso dos agentes às mensagens.  O motorista do Voyage confessou que os dois eram amigos e estavam retornando para a Grande Vitória. A dupla foi detida e levada para a delegacia de Linhares. 
A reportagem demandou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado aos detidos. O texto será atualizado quando houver retorno.

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