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Tentativa de feminicídio

Mulher baleada na cabeça pelo ex-companheiro recebe alta em Cachoeiro

Vítima, de 35 anos, estava internada na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia do município desde que levou dois tiros na cabeça, na última quinta (27); suspeito está preso

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jul 2023 às 13:58
Mulher Cachoeiro
Após disparos, vítima correu e pediu ajuda  Crédito: Leitor A Gazeta
mulher de 35 anos baleada com dois tiros na cabeça pelo ex-companheiro na última quinta-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta no sábado (29). A vítima permaneceu no chão após os disparos para que o homem parasse de atirar, e estava internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Suspeito foi preso no dia do crime.
A vítima chegou a ficar na UTI do hospital por conta dos ferimentos na cabeça. O crime aconteceu durante a manhã, no meio da rua, após a mulher deixar o filho com uma babá no bairro Monte Cristo. Mesmo baleada, ela ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro.
Horas após a tentativa de feminicídio, o ex-companheiro da vítima fugiu para o distrito de Morro Grande e, após um cerco policial, ele foi preso. A arma do crime e pertences dela foram recuperados. O nome do indivíduo não foi divulgado.

Caso em investigação

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, após a confirmação da alta médica, a mulher será novamente ouvida para dar continuidade ao inquérito.
De acordo o delegado, em julho de 2020, o homem já havia praticado violência doméstica contra a vítima com agressões físicas e verbais. Na época, o agressor chegou a apontar uma arma em direção o rosto da mulher e a ameaçou de morte. De acordo com Vivas, ele foi condenado, porém, cumpriu pena em regime aberto.
Segundo a família da vítima, a mulher falava ao telefone com a mãe quando foi atacada pelo homem. Ela ficou no chão e se deitou para ele parar de atirar. O autor confessou o crime e a após audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida para preventiva. Ele segue preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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