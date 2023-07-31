Mulher baleada na cabeça pelo ex-companheiro recebe alta em Cachoeiro

A mulher de 35 anos baleada com dois tiros na cabeça pelo ex-companheiro na última quinta-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta no sábado (29). A vítima permaneceu no chão após os disparos para que o homem parasse de atirar, e estava internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Suspeito foi preso no dia do crime.
A vítima chegou a ficar na UTI do hospital por conta dos ferimentos na cabeça. O crime aconteceu durante a manhã, no meio da rua, após a mulher deixar o filho com uma babá no bairro Monte Cristo. Mesmo baleada, ela ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro.
Horas após a tentativa de feminicídio, o ex-companheiro da vítima fugiu para o distrito de Morro Grande e, após um cerco policial, ele foi preso. A arma do crime e pertences dela foram recuperados. O nome do indivíduo não foi divulgado.
Caso em investigação
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, após a confirmação da alta médica, a mulher será novamente ouvida para dar continuidade ao inquérito.
De acordo o delegado, em julho de 2020, o homem já havia praticado violência doméstica contra a vítima com agressões físicas e verbais. Na época, o agressor chegou a apontar uma arma em direção o rosto da mulher e a ameaçou de morte. De acordo com Vivas, ele foi condenado, porém, cumpriu pena em regime aberto.
Segundo a família da vítima, a mulher falava ao telefone com a mãe quando foi atacada pelo homem. Ela ficou no chão e se deitou para ele parar de atirar. O autor confessou o crime e a após audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida para preventiva. Ele segue preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.