"Ela ficou no chão para ele parar", diz irmã de mulher baleada pelo ex no ES

Imagens feitas por moradores mostram a mulher correndo para pedir socorro. Crédito: Leitor A Gazeta

"Ela ficou no chão e se deitou para ele parar de atirar. Depois que ela levantou e correu. Ela estava falando no telefone com minha mãe na hora dos tiros. Minha mãe ouviu os pedidos de socorro" X. - Irmã da vítima

A irmã da vítima diz que a familiar estava separada do homem desde janeiro, e relatou à reportagem da TV Gazeta Sul que a mulher já tinha sido ameaçada anteriormente pelo ex-marido. Em uma das ocasiões, após ser agredida, ela chegou a sair de casa, mas voltou quando o companheiro prometeu mudar de comportamento.

Socorro

O crime foi por volta das 6h da manhã de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelos disparos após deixar o filho com uma babá. Mesmo baleada, a mulher ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro, momento em que pediu ajuda a um vigilante que estava chegando para trabalhar.

A PM informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a mulher, que relatou aos militares que o autor dos disparos era o ex-companheiro dela. Após buscas, o homem foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27).