"Ela ficou no chão para ele parar", diz irmã de mulher baleada pelo ex no ES

A mulher, de 35 anos, alvejada com dois tiros pelo ex-marido nessa quinta-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim, permaneceu no chão após os disparos para que o homem parasse de atirar. O relato é da irmã da vítima, que não será identificada. Ela contou que a familiar falava ao telefone com a mãe quando foi atacada pelo homem. O autor confessou o crime e está preso.
"Ela ficou no chão e se deitou para ele parar de atirar. Depois que ela levantou e correu. Ela estava falando no telefone com minha mãe na hora dos tiros. Minha mãe ouviu os pedidos de socorro"
A irmã da vítima diz que a familiar estava separada do homem desde janeiro, e relatou à reportagem da TV Gazeta Sul que a mulher já tinha sido ameaçada anteriormente pelo ex-marido. Em uma das ocasiões, após ser agredida, ela chegou a sair de casa, mas voltou quando o companheiro prometeu mudar de comportamento.
A mulher está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, após ter alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a irmã, ela está com as duas balas alojadas na cabeça.
Socorro
O crime foi por volta das 6h da manhã de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelos disparos após deixar o filho com uma babá. Mesmo baleada, a mulher ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro, momento em que pediu ajuda a um vigilante que estava chegando para trabalhar.
A PM informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a mulher, que relatou aos militares que o autor dos disparos era o ex-companheiro dela. Após buscas, o homem foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27).
O suspeito foi levado para o Plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.