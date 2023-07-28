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Em Cachoeiro

"Ela ficou no chão para ele parar", diz irmã de mulher baleada pelo ex no ES

Após ser alvejada com dois disparos na cabeça, vítima conseguiu correr até ser socorrida; mulher permanece internada com as balas alojadas

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 20:08

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 jul 2023 às 20:08
Mulher Cachoeiro
Imagens feitas por moradores mostram a mulher correndo para pedir socorro. Crédito: Leitor A Gazeta
A mulher, de 35 anos, alvejada com dois tiros pelo ex-marido nessa quinta-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim, permaneceu no chão após os disparos para que o homem parasse de atirar. O relato é da irmã da vítima, que não será identificada. Ela contou que a familiar falava ao telefone com a mãe quando foi atacada pelo homem. O autor confessou o crime e está preso.
"Ela ficou no chão e se deitou para ele parar de atirar. Depois que ela levantou e correu. Ela estava falando no telefone com minha mãe na hora dos tiros. Minha mãe ouviu os pedidos de socorro"
X. - Irmã da vítima
A irmã da vítima diz que a familiar estava separada do homem desde janeiro, e relatou à reportagem da TV Gazeta Sul que a mulher já tinha sido ameaçada anteriormente pelo ex-marido. Em uma das ocasiões, após ser agredida, ela chegou a sair de casa, mas voltou quando o companheiro prometeu mudar de comportamento.
A mulher está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, após ter alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a irmã, ela está com as duas balas alojadas na cabeça.

Socorro

O crime foi por volta das 6h da manhã de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelos disparos após deixar o filho com uma babá. Mesmo baleada, a mulher ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) em busca de socorro, momento em que pediu ajuda a um vigilante que estava chegando para trabalhar.
A PM informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a mulher, que relatou aos militares que o autor dos disparos era o ex-companheiro dela. Após buscas, o homem foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27).
O suspeito foi levado para o Plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

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