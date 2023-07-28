Mulher baleada na cabeça pelo ex-marido tem alta da UTI em Cachoeiro

Vítima estava internada desde a manhã desta quinta-feira (27), na UTI do Hospital Santa Casa Cachoeiro Crédito: Reprodução/Governo do Estado

A mulher, transferida para a enfermaria do Hospital Santa Casa de Cachoeiro na tarde desta sexta-feira (28), foi vítima dos disparos em uma rua do bairro Monte Cristo, por volta das 6h de quinta (27).

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelos disparos após deixar o filho com uma babá. Mesmo baleada, a mulher ainda conseguiu ir até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) para pedir socorro.

A PM informou que a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhada para o Hospital Santa Casa. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a mulher, que relatou aos militares que o autor dos disparos era o ex-companheiro dela.

O homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar após buscas na tarde desta quinta-feira (17). De acordo com a PM, após o crime, ele fugiu de moto para o distrito de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, local onde trabalha. Na empresa, os militares perguntavam sobre paradeiro dele aos funcionários, quando, em dado momento, ele visualizou os policiais e fugiu.

Segundo a PM, o homem pulou em uma área de mata na lateral da empresa e foi acompanhado por cerca de um quilômetro. Após um cerco policial, e apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele foi preso, informando também o ponto onde havia escondido a arma, juntamente com a bolsa da vítima. Aos policiais, ele alegou que a tentativa de homicídio foi motivada por uma traição.