Jovem morre e adolescente fica ferida em ataque a tiros em Pedro Canário

Um jovem de 21 anos morreu e uma adolescente de 14 ficou ferida em um ataque a tiros na noite do último sábado (29), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, no hospital, o rapaz baleado chegou a dizer aos policiais que a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas da região. Depois, o quadro de saúde se agravou e ele faleceu na unidade.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Menino Jesus, onde o jovem ferido, que não teve o nome divulgado, relatou aos militares que tinha oito passagens pela prisão e que era natural de Colatina, mas há menos de um ano estaria morando em Pedro Canário, assim como a adolescente ferida, que teria ido para a cidade morar com ele.

Ainda segundo a Polícia Militar, o rapaz teve complicações no quadro de saúde e acabou evoluindo a óbito, enquanto a adolescente foi transferida para um hospital em Colatina. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação desta matéria.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.