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Crime

Jovem morre e adolescente fica ferida em ataque a tiros em Pedro Canário

Fato ocorreu na noite desse sábado (29) e, segundo relato da vítima antes de falecer, crime teria sido motivado pela disputa pelo tráfico de drogas na região

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2023 às 18:44
Um jovem de 21 anos morreu e uma adolescente de 14 ficou ferida em um ataque a tiros na noite do último sábado (29), no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, no hospital, o rapaz baleado chegou a dizer aos policiais que a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas da região. Depois, o quadro de saúde se agravou e ele faleceu na unidade.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Menino Jesus, onde o jovem ferido, que não teve o nome divulgado, relatou aos militares que tinha oito passagens pela prisão e que era natural de Colatina, mas há menos de um ano estaria morando em Pedro Canário, assim como a adolescente ferida, que teria ido para a cidade morar com ele.
Ainda segundo a Polícia Militar, o rapaz teve complicações no quadro de saúde e acabou evoluindo a óbito, enquanto a adolescente foi transferida para um hospital em Colatina. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação desta matéria.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação ressaltou ainda que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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