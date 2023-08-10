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Após polêmica no ES

Entenda por que antenas de telefonia estão sendo camufladas de coqueiro

Nos últimos dias, registros de antenas camufladas de coqueiro chamaram a atenção em locais muito visitados por turistas, da região Serrana ao litoral do Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2023 às 11:29

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 11:29

Antena camuflada como coqueiro instalada no Siribeira Clube em Guarapari

Nos últimos dias, registros de antenas camufladas de coqueiro chamaram a atenção em pontos turísticos do Espírito Santo. Em alguns casos, como em Guarapari, as estruturas até se confundem com as palmeiras do balneário. Em outros, como em Pedra Azul, destoam da vegetação local. Mas por qual razão essas estruturas tem ganhado esse disfarce?
A reportagem de A Gazeta procurou a Conexis Brasil Digital em busca de respostas. O sindicato reúne empresas de telecomunicações e de conectividade, incluindo a Vivo, responsável pela instalação da antena disfarçada em Pedra Azul.
A Conexis explicou que essas antenas são estruturas projetadas para minimizar o impacto visual das antenas de telecomunicações em áreas urbanas e em locais “sensíveis esteticamente”, como Pedra Azul, e respeitam todos os licenciamentos necessários.

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Vivo instala antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul e será notificada

O sindicato afirmou que as antenas são projetadas para se misturarem aos ambientes urbanos e naturais e instaladas em locais como parques, praças, locais turísticos ou ao longo de estradas. Destacou também que essas estruturas são encontradas em vários países.
“Nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser vistas em Los Angeles, Miami e Las Vegas. Nos Emirados Árabes Unidos, são encontradas em áreas urbanas e resorts em Dubai. No Brasil, essas antenas também podem ser vistas em Búzios, Trancoso, entre outras cidades”, pontuou.
Confira alguns exemplos de antenas disfarçadas pelo mundo:

Exemplos de antenas de celular disfarçadas pelo mundo

Polêmica na região Serrana

Quem passou por Pedra Azul, em Domingos Martins, nos últimos dias se deparou com um novo elemento em meio ao cartão-postal da região Serrana do Espírito Santo: uma antena de 5G da operadora Vivo.
Mas o que chamou a atenção dos turistas e dos moradores da localidade foi uma camuflagem de coqueiro colocada em cima da estrutura para disfarçar o equipamento. O fato levou a prefeitura local a pedir que a Vivo faça um projeto para minimizar o impacto da antena na paisagem.
Prefeitura manda Vivo tirar antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul
Prefeitura manda Vivo tirar antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul Crédito: Gabriel Lordêllo
Após a repercussão das imagens da torre instalada em frente ao cartão-postal nas montanhas capixabas, leitores de A Gazeta relataram que em Guarapari existem duas estruturas semelhantes.
Na última segunda-feira (7), o repórter-fotográfico Vitor Jubini esteve no balneário e encontrou as duas antenas coqueiro instaladas no Siribeira Iate Clube, no Centro do município.
Entenda por que antenas de telefonia estão sendo camufladas de coqueiro

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