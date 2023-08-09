Prefeitura quer reduzir impacto visual de 'antena-coqueiro' em Pedra Azul

Prefeitura manda Vivo tirar antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul Crédito: Gabriel Lordêllo

A reportagem de A Gazeta apurou com a Prefeitura de Domingos Martins que há uma forte demanda nessa região da Rota do Lagarto por melhores serviços de conexão à internet, por parte dos moradores, empresários e turistas frequentadores da localidade e adjacências.

Há um consenso sobre a necessidade de uma boa conexão para impulsionar os empreendimentos locais e até mesmo para possibilitar atividades básicas como o pagamento de contas online, transações bancárias digitais, além do acesso aos noticiários.

Durante a reunião, estudos foram apresentados por uma equipe técnica e comprovaram que o local onde a antena está instalada é o mais apropriado para a conexão funcionar com qualidade.

A localização da antena também depende da disponibilidade e interesse dos donos de propriedades particulares em alugar o terreno necessário, sendo esse mais um fator determinante para que o equipamento tenha sido instalado onde está.

Agora, caberá a Vivo e a empresa terceirizada a atuar com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , em busca de um projeto que minimize o impacto visual criado pela antena camuflada. Enquanto isso, a estrutura segue onde está.

Relembre a polêmica

Quem passou por Pedra Azul, em Domingos Martins, nos últimos dias se deparou com um novo elemento em meio ao cartão-postal da região Serrana do Espírito Santo: uma antena de 5G da operadora Vivo. Mas o que chamou a atenção dos turistas e dos moradores da localidade foi uma camuflagem de coqueiro colocada em cima da estrutura para disfarçar o equipamento.

Em nota, a Prefeitura de Domingos Martins, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, confirmou que a antena é da Vivo. Destacou ainda que, embora a empresa já tenha pago os impostos referentes à instalação do equipamento e o projeto esteja em tramitação, não foi emitido o alvará para execução da obra.

Quanto à localização da antena, o Parque Estadual Pedra Azul afirmou que a instalação da estrutura camuflada configura poluição visual no local, gerando grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza.

Antena camuflada como coqueiro instalada no Siribeira Clube em Guarapari

Antenas-coqueiro em Guarapari

Não é só Pedra Azul, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, que ganhou uma antena camuflada de coqueiro na paisagem. Após a repercussão das imagens da torre instalada em frente ao cartão-postal nas montanhas capixabas, leitores de A Gazeta relataram que em Guarapari existem duas estruturas semelhantes.

A Gazeta, esteve no balneário e encontrou as duas Nesta semana, na última segunda-feira (7), o repórter-fotográfico Vitor Jubini, de, esteve no balneário e encontrou as duas antenas coqueiro instaladas no Siribeira Iate Clube , no Centro do município.