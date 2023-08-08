De novo! Mais antenas camufladas de coqueiro são flagradas no ES

Não é só Pedra Azul, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, que ganhou uma antena camuflada de coqueiro na paisagem. Após a repercussão das imagens da torre instalada em frente ao cartão-postal nas montanhas capixabas, leitores de A Gazeta relataram que em Guarapari existem duas estruturas semelhantes.
Nesta semana, na última segunda-feira (7), o repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no balneário e encontrou as duas antenas coqueiro instaladas no Siribeira Iate Clube, no Centro do município.
Nas fotos é possível ver que, mesmo um pouco parecidas com os demais coqueiros da beira-mar, as antenas são mais altas e destoam da paisagem.
No caso de Pedra Azul, a situação é mais inusitada, visto que a estrutura camuflada não combinava em nada com a vegetação natural do parque estadual localizado na Rota do Lagarto. Por conta disso, a Prefeitura de Domingos Martins afirmou que a torre configura poluição visual, "gerando grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza" e iria notificar a Vivo, responsável pela instalação.
Antena camuflada como coqueiro instalada no Siribeira Clube em Guarapari
A iniciativa das operadoras de telefonia e internet em camuflar antenas tem gerado repercussão no Espírito Santo agora, mas não é um projeto restrito ao território capixaba, nem recente.
Uma reportagem do Correio da Bahia mostrou que desde dezembro de 2021 há estrutura semelhante em Trancoso. Mesmo camuflado, o coqueiro também chama atenção, por ser diferente da vegetação ao redor.
Na época, a Vivo explicou que o projeto foi desenvolvido em parceria com a QMC Telecom, visando a diminuir o impacto das antenas na paisagem.
Em relação à Pedra Azul, a Vivo afirmou para A Gazeta que a torre foi instalada por uma empresa terceira e que não tem nenhum equipamento de transmissão em funcionamento no local. Sobre Guarapari, a empresa ainda não se pronunciou.