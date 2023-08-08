De novo! Mais antenas camufladas de coqueiro são flagradas no ES

Antena camuflada como coqueiro instalada no Siribeira Clube em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Nesta semana, na última segunda-feira (7), o repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, esteve no balneário e encontrou as duas antenas coqueiro instaladas no Siribeira Iate Clube, no Centro do município.

Nas fotos é possível ver que, mesmo um pouco parecidas com os demais coqueiros da beira-mar, as antenas são mais altas e destoam da paisagem.

No caso de Pedra Azul, a situação é mais inusitada, visto que a estrutura camuflada não combinava em nada com a vegetação natural do parque estadual localizado na Rota do Lagarto. Por conta disso, a Prefeitura de Domingos Martins afirmou que a torre configura poluição visual, "gerando grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza" e iria notificar a Vivo, responsável pela instalação.

Antena camuflada como coqueiro instalada no Siribeira Clube em Guarapari

A iniciativa das operadoras de telefonia e internet em camuflar antenas tem gerado repercussão no Espírito Santo agora, mas não é um projeto restrito ao território capixaba, nem recente.

Uma reportagem do Correio da Bahia mostrou que desde dezembro de 2021 há estrutura semelhante em Trancoso. Mesmo camuflado, o coqueiro também chama atenção, por ser diferente da vegetação ao redor.